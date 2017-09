Sonia Ferrer, una experta en juguetes sexuales: "He descubierto otro mundo"

Sonía Ferrer (39 años) ha explicado sin ningún tipo de complejos que suele ir a los Sex Shops a comprar los productos que le apetecen, como aceites o juguetes, según ha declarado en el programa de La Mañana de Televisión Española.

La presentadora afirma que cambió tras visitar este tipo de tiendas, ya que la idea que "tenía de lo que podía ser el placer era muy básica" y cuando acudió a estos locales descubrió "otro mundo". Más exactamente, la actriz hace referencia a la casi "clase de sexología" que imparten en estos establecimientos, por ejemplo explicando "el punto G, el clítoris".

Sonia Ferrer posando para los fotógrafos Gtres

No obstante, la pega que encuentra en este tipo de tiendas es el precio: "La última vez me di cuenta de que había que ahorrar para comprarse un vibrador. ¡Valen hasta 200 euros!".

A pesar de estas palabras, la presentadora se da algún que otro capricho y no se restringe a los clásicos aparatos eléctricos. Según asegura, tiene "aceites, juegos para la pareja...".

Sonia Ferrer, una experta en sexología

No es la primera vez que la actriz y presentadora ofrece sus consejos sobre sexo. A principios de año, durante el estreno de Cincuenta sombras más oscuras, la ex de Álvaro Muñoz Escassi (42) también habló sobre este tema. "Hay muchas filias en el sexo y no creo que sea necesario probarlas todas para saber lo que no te gusta".

Sonia Ferrer durante el estreno de 'Cincuenta sombras más oscuras" Gtres

Asimismo, se reafirma como una mujer insumisa y defendió que "los jóvenes hoy en día aprenden de sexo en Internet y con las películas porno, pero no hay ningún medio que les enseñe a cuidar y mimar a la mujer. Seguimos siendo objetos utilizados para dar placer al hombre".

Por su parte, la presentadora afirma que experimentaría en el terreno sexual solo "con quien tuviera muchísima confianza". Es decir, siempre que existiera "una relación sólida fuera de la cama y con quien desees tener ese momento tan íntimo y sexual", especificó.

