Desigual recupera el estampado de periódico que toda fan de Carrie Bradshaw querrá llevar este verano

Hay prendas que trascienden las tendencias para convertirse en auténticos iconos de la cultura popular. Una de ellas es, sin duda, el vestido con estampado de periódico que Carrie Bradshaw lució en Sexo en Nueva York, una pieza que marcó una generación y que, más de veinte años después, vuelve a situarse en el centro de las tendencias.

Coincidiendo con el regreso de este motivo gráfico, Desigual recupera uno de los estampados más representativos de su propio universo creativo y lo reinterpreta desde una mirada contemporánea.

Lejos de sumarse a una tendencia pasajera, la firma barcelonesa reivindica uno de los prints que forman parte de su ADN. Un diseño que incorpora el nombre de Desigual junto a referencias gráficas a algunos de los hitos más importantes de la marca y que ahora regresa adaptado a nuevas siluetas, manteniendo intacta su esencia creativa.

Vuelve como tendencia este estampado. Desigual

La gran protagonista de la colección es un vestido midi blanco sin mangas confeccionado en un tejido ligero, donde el estampado cobra todo el protagonismo. Una propuesta que combina el legado de la marca con un enfoque actual y versátil, pensada para acompañar tanto los looks de día como las ocasiones especiales.

Pero la colección va mucho más allá de una única prenda. Desigual desarrolla este estampado en una completa cápsula que demuestra la versatilidad del motivo gráfico a través de diferentes siluetas y categorías. Fiel a su espíritu creativo, la marca propone un armario pensado para mujeres que disfrutan expresando su personalidad a través de la moda sin renunciar a la comodidad.

Entre las propuestas destacan vestidos estructurados en blanco y negro que reinterpretan el estampado desde una estética contemporánea y femenina. Combinados con sandalias planas durante el día o con tacones al caer la noche, se convierten en piezas capaces de adaptarse a múltiples ocasiones sin perder fuerza visual.

La colección también incorpora camisetas estampadas, tops asimétricos de una manga y faldas mini y midi que pueden llevarse como conjuntos coordinados o combinarse fácilmente con prendas básicas del armario.

Camisas fluidas y pantalones de pernera ancha completan la propuesta con una interpretación más relajada del estampado, perfecta tanto para el día a día en la ciudad como para las últimas escapadas del verano.

Camiseta de Desigual. Desigual

Los accesorios también tienen un papel protagonista. Bolsos estampados con el característico motivo de periódico permiten incorporar la tendencia de forma sutil, aportando un toque de personalidad a cualquier estilismo sin restarle versatilidad.

Más que recuperar un estampado icónico, Desigual vuelve a reivindicar una forma de entender la moda basada en la creatividad, el optimismo y la expresión individual. Esta temporada, el print de periódico no solo confirma su regreso, sino que encuentra una nueva generación dispuesta a convertirlo, una vez más, en uno de los protagonistas del armario.