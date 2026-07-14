Rocío Osorno dicta sentencia con el dos piezas de croché de Zara que soluciona tus 'looks' de noche este verano

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer. La diseñadora e influencer sevillana, consagrada como una de las máximas prescriptoras de estilo de nuestro país, ha vuelto a revolucionar las redes sociales con su última elección estilística.

Especialista en agotar en tiempo récord todo lo que se pone, especialmente si lleva la etiqueta de la principal firma de Inditex, Osorno ha compartido con su millón de seguidores un total look de Zara que ya se perfila como el uniforme oficial de las noches de verano.

Un dos piezas de estética artesanal, compuesto por un cuerpo y una falda midi a juego, que combina a la perfección la sofisticación veraniega con la comodidad más absoluta.

El croché o ganchillo se ha consolidado, una temporada más, como el tejido rey de los meses de calor. Sin embargo, lejos de quedar relegado a los estilismos de playa o a los estilismos de estética festivalera, Rocío Osorno ha demostrado que esta tendencia también puede ser sinónimo de elegancia y sofisticación nocturna.

Los detalles

La falda es una pieza de tiro medio confeccionada en una delicada hilatura con mezcla de algodón de alta calidad, lo que le aporta un movimiento y una caída espectaculares.

Para garantizar el máximo confort y evitar transparencias indeseadas, la prenda incorpora un forro interior a tono perfectamente integrado que mantiene la ligereza visual del diseño.

Con un corte de bajo recto que estiliza la silueta, los diseñadores de Zara han cuidado hasta el último detalle técnico, apostando por un cierre limpio en la espalda mediante cremallera oculta y ganchos metálicos que asegura un ajuste impecable.

Para completar el total look, la creadora de contenido ha apostado por la parte de arriba de croché a juego. Un diseño que comparte el mismo calado y tonalidad que la falda, creando un efecto de continuidad visual que alarga la figura y simula la apariencia de un vestido calado, pero con la versatilidad que ofrece el poder lucir ambas piezas por separado.

Modelo con el conjunto de Zara. Zara

La clave del éxito del estilismo de Rocío Osorno reside en cómo ha elevado las prendas a través de los accesorios. Para una cena de verano a la orilla del mar o un evento sofisticado en la ciudad, la sevillana propone combinar este dos piezas de Zara con sandalias de tacón sensato y un bolso de mano.

Como suele ocurrir cada vez que la diseñadora comparte un descubrimiento en su perfil de Instagram, el efecto llamada ha sido inmediato. Las tallas de este conjunto de hilatura de Zara han empezado a colgar el cartel de 'coming soon' en la página web de la firma de Arteixo. Un éxito rotundo que confirma que el croché no es una moda pasajera, sino una inversión segura para el fondo de armario estival.