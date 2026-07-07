Sofía Vergara apuesta por un vestido de Charo Ruiz para acudir a la fiesta más exclusiva del verano

Cada verano, con motivo de la celebración del 4 de julio, el empresario multimillonario Michael Rubin reúne en su espectacular mansión de East Hampton a la flor y nata del entretenimiento, la moda, el deporte y los negocios.

Vestidos de riguroso blanco, actores, cantantes, modelos, deportistas e influencers se dan cita en la ya icónica White Party, una celebración que se ha consolidado como una de las fiestas más exclusivas y mediáticas del verano en Estados Unidos.

En esta edición, la fiesta volvió a congregar a algunas de las personalidades más influyentes del momento: J Balvin, DJ Khaled, Jay-Z, Cardi B, Travis Scott, Tate McRae, Teyana Taylor, Alicia Keys o Snoop Dogg.

Sofía Vergara luciendo uno de los diseños de Charo Ruiz. Redes sociales

Sin embargo, entre todos los asistentes, fue Sofía Vergara quien se encargó de acaparar todas las miradas (una vez más) gracias a un espectacular diseño de Charo Ruiz, llevando el sello made in Spain a uno de los eventos más fotografiados del verano.

Para la ocasión, la actriz colombiana apostó por un vestido de la colección Ondara FW25 de Charo Ruiz, una propuesta que resume a la perfección el ADN de la firma ibicenca.

Confeccionado en encaje blanco, el diseño destaca por su escote palabra de honor, que enmarca los hombros con fuerza escultural, y su cuerpo ceñido semitransparente, que perfila la figura con sofisticación. A su vez, la falda amplia aporta movimiento y fluidez, creando una silueta tan elegante como impactante.

No es esta la primera vez que Vergara confía en la aguja de Charo Ruiz. Ya en el verano de 2024, la actriz sorprendió al elegir un diseño de la firma española para una celebración privada, confirmando su predilección por el universo estético de la casa ibicenca.

Y aunque el vestido elegido por la estrella ya no está disponible en la página web de la firma, Ondara cuenta con otros diseños muy similares que mantienen el inconfundible sello de la marca: delicados encajes, siluetas femeninas y una elegancia de inspiración mediterránea pensada para las grandes ocasiones.

Vestido largo Oasis. Redes sociales

Sin embargo, tampoco es esta la primera vez que Charo Ruiz conquista a algunas de las grandes referentes de estilo al otro lado del Atlántico. Durante sus vacaciones en los Hamptons el verano pasado, Beyoncé sorprendió al lucir un vestido con el encaje clásico de la firma. Un estilo romántico y mediterráneo que anteriormente también había seducido a Taylor Swift, Naomi Campbell, Heidi Klum o Alessandra Ambrosio, confirmando la proyección internacional de la marca.

Una vez más, el diseño español ha encontrado su hueco en uno de los eventos más exclusivos del calendario internacional. La apuesta de Sofía Vergara por Charo Ruiz pone de relieve el creciente reconocimiento de la firma ibicenca, cuyo universo creativo continúa llevando la esencia del Mediterráneo a las alfombras rojas y las celebraciones más exclusivas del globo.