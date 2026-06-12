María Pedraza y Sunglass Hut presentan en Barcelona las gafas que dominarán el verano 2026

María Pedraza, embajadora e imagen de la campaña de verano de Sunglass Hut en España.

Barcelona se convirtió anoche en el epicentro del estilo veraniego con la celebración de la Summer Party de Sunglass Hut, una cita que marca el arranque oficioso de la temporada estival y adelanta las claves en gafas de sol para el verano 2026.

El exclusivo enclave de The Sea Garden, en Marina Port Vell, acogió una velada frente al mar en la que no faltaron rostros conocidos de la moda, el entretenimiento y las redes sociales.

La gran protagonista de la noche fue María Pedraza (30 años), embajadora de la firma en España y rostro de su nueva campaña de verano.

La actriz madrileña, consolidada como una de las figuras más reconocidas del panorama audiovisual nacional e internacional, lideró un evento que trasladó al plano experiencial el universo de “Own Your Moment”, la plataforma global de Sunglass Hut que reivindica las gafas de sol como símbolo de personalidad y actitud.

Junto a Pedraza, el actor Jorge López y otros invitados como Betsy Túrnez, Santi Vaca o los creadores de contenido Marià Casals y Andrea Dalmau disfrutaron de una noche marcada por la música, el ambiente mediterráneo y la moda.

Jorge López y María Pedraza.

Durante el evento, la firma presentó una cuidada selección de modelos que marcarán tendencia esta temporada, con diseños de marcas icónicas como Ray-Ban, Prada, Oakley, Burberry, Versace o Persol, además de referencias exclusivas disponibles únicamente en Sunglass Hut.

La propuesta de la marca para este verano gira en torno a la versatilidad y la autoexpresión, con gafas capaces de transformar cualquier look y adaptarse a distintos escenarios, desde planes urbanos hasta escapadas junto al mar. Una filosofía que conecta especialmente con una generación que entiende la moda como una extensión de su identidad.

La celebración en Barcelona forma parte de la campaña internacional impulsada por Sunglass Hut, cuya versión española, protagonizada por María Pedraza y rodada en Madrid, apuesta por la naturalidad y la confianza como ejes principales.

Andrea Dalmau.

Con esta primera edición de su Summer Party en la ciudad, Sunglass Hut refuerza su posicionamiento como uno de los destinos clave para descubrir las últimas tendencias en gafas de sol y da el pistoletazo de salida a una temporada en la que el estilo personal vuelve a ser protagonista indiscutible.