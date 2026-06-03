El complemento viral del verano tiene sello andaluz: así son las bolsas de raspa para la playa de NoNiNá

NoNiNá, la firma creada por la humorista y empresaria Paz Padilla (56 años) junto a su hija Anna Ferrer (29), continúa consolidándose como un referente del estilo veraniego con un producto que ya se ha convertido en imprescindible: las bolsas de raspa para la playa.

Este accesorio, que combina tradición, funcionalidad y estética mediterránea, se ha posicionado como uno de los favoritos de la temporada estival.

Estas bolsas evocan el espíritu de las costas del sur de España y su diseño, ligero pero resistente, las hace ideales para transportar todo lo necesario en una jornada de sol, mar y arena.

Ana Padilla en sus redes sociales con la bolsa raspa.

Uno de los grandes aciertos de NoNiNá ha sido siempre reinterpretar este clásico con un enfoque contemporáneo. La firma, que nació con el objetivo de rendir homenaje a las raíces gaditanas de Paz Padilla, ha sabido trasladar su esencia a cada uno de sus productos.

En el caso de las bolsas de raspa, se percibe claramente esa conexión con el mar, la luz y la cultura del sur. No es solo un accesorio, sino una declaración de estilo.

La versatilidad de los diseños permite combinarlas tanto con looks de playa como con estilismos urbanos, lo que amplía su uso más allá del litoral.

En la web se pueden encontrar tres modelos diferentes. La elección es complicada. El primero de ellos es el bolso bruma raspas en fucsia y con las raspas en color naranja.

El bolso bruma lunes es el segundo de los modelos en blanco y negro; y la tercera presenta rayas rosas y coral.

Bolsa de rayas. No Ni Ná

Su precio es de 49,95 euros y lo mejor es que cada una de ellas cuenta con su versión en neceser para poder ir a juego.

Con esta propuesta, NoNiNá reafirma su identidad como una marca que apuesta por lo auténtico, lo cercano y lo emocional. Las bolsas de raspa no solo cumplen una función práctica, sino que también cuentan una historia: la de una madre y una hija que han sabido convertir su vínculo personal en un proyecto empresarial con sello propio.