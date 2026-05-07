La blusa con escote con lazadas y tejido ligero que se ha convertido en la nueva obsesión 'comfy' de Ana Padilla

Anna Padilla (29 años) está disfrutando de la despedida de soltera sorpresa que le han preparado sus amigas más cercanas entre las que se encuentra Anita Matamoros (25).

Las influencers están recorriendo Italia, más concretamente la Toscana, donde uno de los planes, como no podía ser de otra forma, ha sido una cata de vinos.

Entre viñedos, pasta y paseos al atardecer, la hija de Paz Padilla ha tenido también tiempo para no descuidar su firma de moda NoNiNá y promocionar una de las prendas, que pretende convertirse en uno de los must de esta temporada.

Anna Padilla con blusa de NoNiNá.

Se trata de una blusa de manga larga en color arena, que se posiciona como una de las piezas clave para quienes buscan construir un armario sofisticado sin renunciar a la comodidad.

El diseño destaca, en primer lugar, por su tonalidad neutra, un color arena que encaja perfectamente con la estética minimalista que domina las tendencias actuales.

Este tipo de tonos no solo favorecen la combinación con otras prendas, sino que también aportan un aire atemporal que trasciende las modas pasajeras.

Uno de los elementos más distintivos de la blusa es su escote con lazadas, un detalle que introduce un matiz romántico y femenino. Su tejido, ligero y fluido, la convierte además en una prenda cómoda, que genera esa sensación placentera que muchas veces se busca a la hora de vestir.

Una característica clave es que la camisa se puede usar tanto en el día a día como en estilismos más formales, funcionando igual de bien con unos pantalones de sastrería que con unos vaqueros de corte recto como ha hecho Anna Padilla.

La camisa Norma.

En cuanto a la estructura, las mangas incorporan puños con cierre de botón y ligeras pinzas que aportan un volumen controlado, equilibrando la silueta sin añadir rigidez.

La camisa se puede encontrar en la web de la firma por 39,90 euros y está disponible de las tallas S a la XL.

Anna ha combinado la blusa con un vaquero de color claro y un mini bolso de mimbre.

Con esta propuesta, la marca de Ana Padilla reafirma su apuesta por una moda funcional, elegante y alineada con las necesidades reales del armario contemporáneo.