Tamara Falcó y Boris Izaguirre se adentran en el 'Jardín de Invierno' de Pedro del Hierro en la Galería de Cristal

Pedro del Hierro ha presentado su colección Otoño/Invierno 2026-2027, titulada Jardín de Invierno, en la emblemática Galería de Cristal del Palacio de Cibeles dentro del marco de la 83ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Con esta propuesta, la firma exploró la idea de la elegancia invisible y la belleza que se oculta en los detalles, inspirándose en la célebre frase de El Principito: "Lo esencial es invisible a los ojos".

Bajo la dirección creativa de Nacho Aguayo y Álex Miralles, la pasarela se convirtió en un refugio urbano que evocó un jardín contemporáneo bajo la bóveda acristalada del Palacio de Cibeles.

Uno de los diseños de la nueva colección.

La escenografía, uno de los grandes protagonistas del desfile, encapsuló la naturaleza en un entorno arquitectónico, reflejando la dualidad entre lo salvaje y lo delicado, lo efímero y lo eterno.

El ambiente se elevó con la participación de la orquesta MSDA Madrid Sinfónica, formada por 28 músicos, que ofreció una banda sonora en directo compuesta de clásicos como El lago de los cisnes, El Cascanueces o Carmen, reforzando la conexión entre moda y música en un espectáculo de gran dimensión escénica.

En la línea femenina, Nacho Aguayo propuso una elegancia otoñal marcada por texturas ricas como moiré, lana y faux fur, enriquecidas con encajes, perlas y brillos metálicos en plata y oro. Las siluetas recordaron a los años veinte, con vestidos fluidos, hombros teatrales y pantalones amplios que aportaron dramatismo y sofisticación. Los detalles ornitológicos y botánicos se tradujeron en bordados y accesorios inspirados en la naturaleza, leitmotiv de toda la colección.

Otro de los nuevos diseños.

Por su parte, Álex Miralles redefinió la masculinidad desde un dandismo contemporáneo, fusionando sastrería clásica británica y sensibilidad romántica. Destacaron los trajes entallados de lana y alpaca, las prendas de punto en mohair y los pantalones ligeramente acampanados en tonos marrones, verdes y azules con pinceladas de mostaza y crudo.

La propuesta culminó con reinterpretaciones de red carpet: esmóquines tipo torera y abrigos batín en alpaca o cashmere.

La pasarela también recibió la colaboración de TFP by Tamara Falcó, que presentó tres estilismos creados con piezas combinadas de distintas colecciones -una blusa de seda con pantalón negro y fajín naranja, un traje verde lima con penacho de plumas, y un conjunto beige con capa roja- todos ellos con guiños al universo natural de Pedro del Hierro.

Boris Izaguirre.

Entre los asistentes que se dieron cita en la Galería de Cristal figuraron numerosos rostros conocidos y amigos de la firma, como Tamara Falcó (44 años), Javier Cámara (59), Boris Izaguirre (60), Marta Hazas (48), Amaia Aberasturi (28), Juan Carlos Ferrero (45), Leandra Medine (37), Álvaro de Luna (31) o Marta Pombo (34), entre otros.

Con Jardín de Invierno, Pedro del Hierro reafirmó su identidad creativa y su capacidad para reinterpretar los códigos de la elegancia contemporánea con sensibilidad poética, consolidándose como una de las propuestas más evocadoras de esta edición de la MBFWMadrid.