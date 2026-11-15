La tendencia de belleza que realza ojos claros y marrones: las máscaras de pestañas que querrán todas las 'influencers'

La nueva Máscara Pro’Expert Azul de Vitry llega dispuesta a convertirse en el producto de belleza que querrán probar todas las influencers. Une maquillaje y tratamiento en una sola fórmula para lograr pestañas más largas, definidas y aparentemente más fuertes.

La fórmula combina pantenol y péptidos, ingredientes orientados a favorecer el crecimiento de las pestañas, frenar su caída natural y mejorar su anclaje en la raíz. Con el uso diario, la marca francesa asegura que las pestañas se ven más densas, resistentes y cuidadas.

Su cepillo está diseñado para recoger cada pestaña desde la raíz hasta la punta, aportando longitud, volumen y separación sin apelmazar. Además, el acabado promete una larga duración, por lo que podría convertirse en un básico tanto para el día a día como para looks más elaborados.

Máscra Pro'Expert Azul de Vitry. Cedida.

Lo mejor de todo es que está en varias tonalidades, siendo el azul eléctrico y el burdeos los más top. El primero de ellos porque además de ser una de las tendencias que más está triunfando en redes sociales, aporta luz y contraste a la mirada.

Este color genera un contraste visual que puede hacer que el blanco del ojo parezca más luminoso y que la mirada gane intensidad. Los expertos destacan que funciona especialmente bien con ojos claros, aunque también resulta favorecedor con ojos marrones.

Por su parte, el tono burdeos intensifica la mirada a la vez que ofrece un resultado luminoso y sofisticado. Está en tendencia absoluta porque consigue definir la mirada con un efecto más cálido, suave y elegante que el negro, sin parecer un maquillaje demasiado llamativo. Es un color casi neutro, que aporta un matiz original, pero sigue siendo fácil de llevar en el día a día.

Los tonos vino, ciruela y borgoña crean un contraste sutil con el iris, ayudando a que los ojos verdes, avellana y marrones parezcan más intensos, luminosos y con más profundidad.

La Máscara Pro’Expert también puede encontrarse en el tradicional negro y en marrón. Para un efecto más natural, basta con aplicar una capa ligera; para una mirada más dramática, se pueden dar dos pasadas desde la raíz. También funciona bien combinada con un rizador o con un toque de máscara negra en las puntas.

Todas tienen un precio de 24,90 euros y son de uso diario para aprovechar al máximo las propiedades fortalecedoras de la fórmula.