Tamara Falcó tiene el abrigo de raya diplomática de Pedro del Hierro que eleva cualquier look de invierno

Hay prendas que consiguen elevar cualquier estilismo sin necesidad de recurrir a grandes artificios. Un buen abrigo es una de ellas, especialmente cuando combina un corte elegante con detalles que nunca pasan de moda.

Tamara Falcó (44 años) conoce bien el poder de este tipo de piezas y, a través de su colección TFP para Pedro del Hierro, propone un diseño que reúne sofisticación, comodidad y versatilidad para los meses más fríos.

Se trata del abrigo largo de raya diplomática de TFP by Tamara Falcó, una prenda cuyo precio es de 281,40 euros.

El diseño está disponible en la página web de Pedro del Hierro y en sus tiendas físicas, donde se puede encontrar en todas las tallas. Una propuesta pensada para quienes buscan invertir en una pieza de fondo de armario capaz de acompañar diferentes ocasiones.

La raya diplomática es uno de esos estampados que se mantienen temporada tras temporada gracias a su vínculo con la sastrería clásica.

Tamara Falcó en una imagen de sus redes sociales con un abrigo de PdH. Instagram

Tradicionalmente asociada a los trajes de vestir, aporta una estética elegante y estructurada que también funciona en prendas exteriores.

En este abrigo, el motivo se combina con una silueta larga y recta de volumen relajado, una fórmula que permite llevarlo tanto con conjuntos formales como con propuestas más informales.

Uno de los elementos más destacados es su delantero cruzado tipo batín, que se ajusta mediante un cinturón confeccionado en el mismo tejido.

Este detalle permite marcar la cintura o llevar el abrigo más suelto, según el efecto que se quiera conseguir. Las trabillas laterales ayudan a mantener el cinturón en su sitio, mientras que los bolsillos laterales de vivo añaden funcionalidad sin alterar las líneas limpias de la prenda.

El diseño se completa con un cuello sastre de solapa amplia, manga larga recta y hombro caído, que contribuye a reforzar su aire relajado.

Abrigo largo raya diplomática de TFP by Tamara Falco. Pedro del Hierro.

También incorpora puños con trabilla ajustable y doble botón, un acabado que suma personalidad a la pieza y demuestra la atención al detalle de la propuesta.

A la hora de combinarlo, las posibilidades son numerosas. Con unos pantalones de vestir, una camisa y unos mocasines, el abrigo refuerza una estética clásica y sofisticada.

Para el día a día, también puede llevarse sobre unos vaqueros rectos, un jersey de punto y unas botas, creando un contraste entre la formalidad de la raya diplomática y prendas más desenfadadas.

Con este diseño, Tamara Falcó apuesta por una prenda que trasciende las tendencias pasajeras.

Su corte atemporal, el estampado de inspiración sastre y el cinturón ajustable convierten este abrigo de Pedro del Hierro en una alternativa para quienes buscan dar un toque elegante a sus estilismos de invierno sin renunciar a la versatilidad.