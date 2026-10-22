Ni vestido ni minifalda: el traje 'oversize' de Sandra Gago que Zara ha clonado para triunfar en tus eventos de temporada

Hay elecciones de estilismo que confirman el cambio de paradigma en las alfombras rojas. En la última gran cita organizada por la firma de joyería Rabat en Madrid para presentar su Waves Collection, Sandra Gago (31 años) apostó por la rotundidad del traje de chaqueta masculino.

Su atuendo resultó ser un movimiento táctico impecable: las líneas sobrias de una sastrería holgada se convirtieron en el lienzo perfecto para destacar la gargantilla de brillantes y los pendientes de alta joyería de la casa.

La modelo lució un dos piezas de patronaje oversize en tono gris azulado con textura sutil, compuesto por una americana de botonadura simple sobre la piel y un pantalón de talle alto con pliegues pronunciados y caída fluida hasta cubrir el calzado. Una propuesta impecable para quienes buscan proyectar sofisticación sin encorsetamientos.

Sandra Gago. GTRES

La réplica firmada por Zara

Para adaptar este código de etiqueta a los eventos de temporada sin recurrir a la alta costura, la nueva ZW Collection de Zara propone una alternativa que clava la silueta, los volúmenes y la caída del diseño lucido por Sandra Gago.

Por un lado está la blazer con botones. Con un precio de 89,95 euros, está confeccionada en hilatura con viscosa. Tiene una silueta holgada, incorpora cuello solapa, bolsillos de vivo en el delantero y un cierre frontal con botones a contraste que aporta estructura sin perder la fluidez.

Por otro lado, el pantalón ancho con pliegues ofrece el diseño definitivo para replicar la pierna ancha de la modelo. Con un precio de 59,95 euros, destaca por su tiro medio con trabillas, bolsillos ocultos en costura y, muy especialmente, por sus pliegues delanteros marcados que crean un movimiento amplio y sofisticado al caminar.

Traje de chaqueta de ZW Collection, de ZARA. ZARA

Claves de estilismo 'oversize'

Sandra Gago acierta con este estilismo 'oversize' gracias a tres artificios en su estilismo. En primer lugar, saca partido del escote despejado para resaltar las joyas y los complementos.

Si, al igual que Sandra Gago, abrochas la blazer directamente sobre la piel (o sobre un top lencero ultrainvisible), conseguirás alargar la línea del cuello y ceder todo el protagonismo a una gargantilla o unos pendientes rígidos.

Pantalón ancho de ZARA. ZARA

Otro acierto es el uso de calzado de punta afilada. La pierna ancha del pantalón requiere un calzado rotundo que asome al caminar. Un salón de punta afilada o una sandalia de tira fina evita que la holgura del tejido 'aplane' la figura.

Por último, el detalle del cabello. La mujer de Feliciano López luce el pelo recogido. Para contrarrestar el volumen masculino del traje, nada mejor que un peinado recogido hacia atrás de efecto pulido que despeje las facciones e impulse el brillo de la alta joyería.