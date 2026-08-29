Los bolsos de rafia vuelven a ser el accesorio estrella del verano: tres diseños de Surkana que elevan cualquier look

El verano tiene sus propios códigos de estilo y, entre ellos, hay uno que se repite temporada tras temporada: los accesorios confeccionados con fibras naturales.

La rafia, el yute y el algodón tejido regresan al armario para aportar ese aire relajado y artesanal que caracteriza a los meses de calor. Una tendencia que ya no se limita a los looks de playa y que encuentra en los bolsos uno de sus grandes aliados.

Surkana se suma a esta corriente con tres diseños que combinan materiales naturales, funcionalidad y diferentes siluetas para adaptarse a todo tipo de estilismos. Porque un bolso puede convertirse en el elemento capaz de transformar por completo un conjunto básico sin necesidad de añadir nada más.

Para quienes buscan un accesorio amplio, la firma propone un bolso de hombro confeccionado en papel de rafia tejido a mano.

Influencer con bolso de rafia. Pinterest

Su estructura flexible y calada refuerza su carácter desenfadado, mientras que el asa integrada permite llevarlo cómodamente al hombro. Una pieza pensada para acompañar tanto los días de ciudad como las escapadas estivales. Está disponible en verde oliva y marrón, dos tonalidades fáciles de combinar.

Otra de las apuestas de la firma es el hobo de rafia trenzada, un diseño con vocación de convertirse en un imprescindible más allá del verano.

Su silueta redondeada y ligeramente estructurada equilibra el carácter artesanal del material, mientras que el cierre superior de cremallera aporta un extra de funcionalidad.

Disponible en verde y marrón, es perfecto para combinar con prendas minimalistas y dejar que el complemento sea el encargado de aportar personalidad al estilismo.

Bolso rafia, de Surkana. PVP original: 67€ Surkana

Un mono sencillo, una falda midi o cualquier conjunto en tonos neutros pueden convertirse en sus mejores aliados.

Por último, para quienes prefieren los formatos pequeños, Surkana apuesta por un bolso de algodón calado tejido a mano que incorpora el inconfundible espíritu crochet.

La doble asa superior y las borlas laterales aportan movimiento y carácter a una pieza disponible en verde oliva y arena.

Tres diseños diferentes que confirman que los bolsos de fibras naturales siguen siendo uno de los grandes imprescindibles del verano.

Un complemento sencillo, versátil y con ese toque artesanal capaz de actualizar cualquier estilismo estival.