El vestido de Zara de Violeta Mangriñán es perfecto para una noche de verano y lo querrás llevar con sandalias

Violeta Mangriñán (32 años) vuelve a demostrar que no hace falta recurrir a diseños excesivamente sofisticados para conseguir un look de noche de lo más favorecedor.

La influencer ha apostado por un vestido de Zara que reúne varios de los detalles que triunfan esta temporada y que se presenta como una opción perfecta para disfrutar de una velada estival.

Con un precio de 49,95 euros, la prenda combina comodidad, feminidad y un toque de brillo que permite elevar cualquier estilismo sin necesidad de grandes accesorios.

Se trata de un vestido mini de manga larga que destaca por su diseño lleno de pequeños detalles. La pieza cuenta con un escote redondo con elástico, acompañado de una abertura y una delicada lazada que aporta personalidad a la parte superior.

Este recurso consigue romper con la sencillez de la silueta y añade un punto romántico al conjunto.

Violeta Mangriñán con un vestido de Zara. Instagram

Otro de los elementos que definen el diseño son los volantes, presentes para aportar movimiento y volumen a la prenda. Este tipo de acabados continúa siendo una de las apuestas habituales de la temporada, especialmente en vestidos destinados a looks de verano.

En este caso, se combinan con una aplicación de brillos, un detalle que permite que el vestido gane protagonismo cuando llega la noche y que lo convierte en una alternativa perfecta para una cena, una cita o cualquier plan especial durante las vacaciones.

La manga larga con puño elástico aporta equilibrio a la silueta mini y permite jugar con el vestido incluso durante las noches en las que las temperaturas bajan ligeramente.

El resultado es una prenda versátil que puede adaptarse fácilmente a diferentes momentos del día dependiendo de los complementos elegidos.

Violeta Mangriñán demuestra que una de las claves para sacar partido a este tipo de vestidos está en la sencillez de los accesorios.

Vestido Georgette Volantes Brillos. Zara

Para una noche de verano, puede combinarse con sandalias de tiras, un bolso pequeño y joyas doradas para conseguir un estilismo elegante y femenino. Si se busca un resultado más informal, unas sandalias planas y un bolso de rafia pueden transformar por completo la propuesta.

Además, el vestido incorpora forro interior en el mismo tejido, un detalle que mejora la comodidad y permite disfrutar de la prenda con mayor seguridad.

Su precio de 49,95 euros lo convierte en una alternativa accesible para quienes buscan renovar el armario estival con una pieza que pueda utilizarse en diferentes ocasiones.

Con esta elección, Violeta Mangriñán confirma una vez más que los vestidos mini continúan siendo uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Una pieza de Zara que, gracias a sus volantes, sus brillos y su diseño femenino, puede convertirse en la aliada perfecta para las noches de verano.