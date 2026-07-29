El caftán de Nuria Roca confirma que la elegancia del verano está en las prendas más sencillas

Nuria Roca (54 años) vuelve a demostrar que su estilo también brilla durante las vacaciones. La presentadora ha compartido algunos de los momentos de su escapada a Menorca, donde ha disfrutado del verano con un armario repleto de prendas frescas, cómodas y muy elegantes.

Entre todos los estilismos, ha llamado especialmente la atención un caftán de Mimoki que reúne todas las claves para convertirse en uno de los imprescindibles de la temporada.

Se trata del modelo Coco Safi Rojo, una pieza que tiene un precio de 179 euros y que, debido a su éxito, actualmente se encuentra agotada.

La firma española vuelve a apostar por un diseño de inspiración mediterránea, pensado para acompañar los días de verano sin renunciar a la sofisticación.

En esta ocasión, el caftán destaca por su corte recto, una silueta amplia y favorecedora que aporta movimiento y comodidad, convirtiéndolo en una opción perfecta para los días de calor.

Nuria Roca con un caftán de Mimoki. Instagram

Su escote en forma de V estiliza la figura y añade un punto de feminidad a una prenda que encuentra el equilibrio entre la sencillez y la elegancia.

Uno de los aspectos más especiales de este diseño es que forma parte de una edición limitada, un detalle que aumenta todavía más su exclusividad.

Mimoki, una de las firmas españolas de referencia en el universo de la moda y los complementos, apuesta en esta colección por prendas atemporales que trascienden las tendencias pasajeras y pueden seguir formando parte del armario temporada tras temporada.

El caftán está fabricado íntegramente en España, una característica que refleja el compromiso de la marca con la producción nacional y el cuidado por los procesos de confección.

Además, está elaborado con una composición de 97 % algodón y 3 % elastano, una mezcla que proporciona ligereza, suavidad y una pequeña dosis de elasticidad para garantizar un ajuste cómodo durante todo el día.

Caftán Coco Safi Rojo. Mimoki

Nuria Roca ha demostrado que este tipo de prendas son capaces de adaptarse a cualquier plan estival. Ya sea para un paseo junto al mar, una comida con vistas al Mediterráneo o una tarde descubriendo los rincones de la isla, el caftán se convierte en un aliado perfecto gracias a su versatilidad.

Basta con añadir unas sandalias planas y unos complementos discretos para conseguir un estilismo relajado, elegante y muy favorecedor.

Con esta elección, la presentadora vuelve a confirmar su gusto por las firmas españolas y por esas prendas que destacan por la calidad de sus tejidos y la sencillez de sus líneas.

El caftán Coco Safi Rojo de Mimoki demuestra que la elegancia del verano no siempre pasa por vestidos sofisticados o estilismos recargados.

En ocasiones, basta una silueta fluida, un buen tejido y un diseño cuidado para conseguir un look que transmite naturalidad y estilo a partes iguales.