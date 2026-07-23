Del vestuario al escenario: la joya histórica con la que Lola Índigo deslumbró en Cibeles

La victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol 2026 dejó una noche para el recuerdo en la emblemática plaza de Cibeles. Entre música, emoción y una multitud completamente entregada, la celebración acogió a grandes figuras del panorama musical, convirtiendo a Lola Índigo (34 años) en una de las grandes protagonistas de la velada.

La artista se subió al escenario junto a Ana Mena para hacer vibrar a los asistentes al ritmo de Pa ti toa <3, en una cita que ya forma parte de la historia reciente del deporte y la cultura pop nacional.

Sin embargo, además del espectáculo musical, la propuesta estilística de la cantante captó todas las miradas.

Lola Índigo. Cedida.

Para una ocasión de tal magnitud, la intérprete apostó por un estilismo de marcado carácter futbolístico que conectaba a la perfección con la euforia del momento. Pero el verdadero toque diferenciador llegó de la mano de los accesorios, al incorporar un impresionante anillo vintage de oro amarillo firmado por la casa Joyas Antiguas Sardinero.

Su elección introdujo un contrapunto elevado y sofisticado al conjunto, demostrando cómo una pieza con carácter e historia puede integrarse de manera orgánica en los códigos urbanos más actuales.

Se trata de una pieza ancha realizada en oro amarillo de 18 quilates, cuyo acabado mate acentúa una estética rotundamente atemporal.

El diseño está delicadamente recorrido por dos hileras de diamantes engastados en chatón y se encuentra presidido por un majestuoso rubí natural central en talla oval.

La intensidad cromática de esta gema y el brillo cálido del oro no solo rindieron un elegante guiño a la paleta de colores de la celebración: también aportaron distinción y sofisticación al look sin restarle un ápice de espontaneidad.

Anillo de oro y rubí de Joyas Antiguas Sardinero. Joyas Antiguas Sardinero.

En una era dominada por las modas efímeras y la inmediatez, la apuesta de Lola Índigo pone de manifiesto cómo las piezas con historia permiten construir discursos visuales únicos.

Vincular la alta joyería a un evento de alcance masivo redefine el concepto de lujo, apostando por una vía más personal, consciente y ligada a la exclusividad.

Y es que las joyas de época siguen siendo una apuesta segura: añaden el valor añadido de la artesanía clásica y el saber hacer de los antiguos orfebres.

La firma Joyas Antiguas Sardinero nació en Santander en 1998 fruto de la visión y pasión de su fundadora, Pilar Lobato, experta en el sector de la alta joyería de época.

Especializada en la selección de piezas capaces de trascender generaciones —con un catálogo que abarca desde finales del siglo XVIII hasta los años 80, pasando por el Art Déco, el Art Nouveau o la época Chevalier, la casa cántabra se ha consolidado como un referente para los coleccionistas.