Inés García, pareja de Lamine Yamal, confirma que el azul eléctrico es el color de invitada que arrasará este verano

En plena temporada de celebraciones, hay vestidos que no solo funcionan en un look concreto, sino que resumen todo lo que una invitada busca cuando quiere acertar: color, movimiento, una silueta favorecedora y ese punto especial que convierte una prenda en protagonista.

Es lo que ocurre con el vestido azul eléctrico de Miphai que ha llevado Inés García (21 años), influencer y una de las figuras más comentadas del momento por su relación con Lamine Yamal (19), jugador de la selección española.

La elección no podría ser más oportuna. En un verano marcado por los tonos vibrantes y las siluetas fluidas, el vestido Alma de Miphai se posiciona como una de esas prendas capaces de elevar cualquier look de invitada.

Su color azul eléctrico aporta fuerza, frescura y presencia visual, una alternativa luminosa a los tonos pastel y a los clásicos colores neutros que suelen dominar los eventos estivales.

Inés García con un diseño de Miphai. Instagram

El diseño, de tirantes y con volantes, juega con una de las claves más buscadas de la temporada: el movimiento. Los volantes aportan dinamismo y feminidad, mientras que la caída del vestido acompaña la silueta de forma favorecedora, creando un efecto sofisticado y natural.

Es un diseño pensado para celebraciones de verano, desde bodas de día hasta cenas especiales o eventos al aire libre, donde el color y la ligereza se convierten en grandes aliados.

Más allá de la tendencia, el vestido conecta con una nueva forma de entender la moda de invitada: menos rígida, más expresiva y mucho más vinculada al estilo personal. La invitada actual busca diseños que tengan presencia, pero también comodidad; prendas que resulten especiales.

En ese equilibrio se mueve Miphai, firma andaluza especializada en moda de celebración que ha sabido construir un universo reconocible a través de piezas femeninas, favorecedoras y con personalidad.

Vestido Alma, de Miphai. PVP: 179,99 € Miphai

La elección de Inés García confirma además el poder del azul eléctrico como uno de los colores clave del verano. Intenso, fotogénico y lleno de energía, se convierte en una apuesta perfecta para las que quieren salirse de lo esperado sin renunciar a una silueta sofisticada.

Un vestido con efecto favorecedor que reúne las tendencias más deseadas de la temporada en una sola pieza.

En un momento en el que la moda de invitada apuesta por piezas con personalidad y alejadas de los códigos más tradicionales, el diseño de Miphai se consolida como una de las opciones más atractivas de la temporada.

Un vestido que confirma el protagonismo del azul eléctrico y demuestra que, a veces, una sola prenda basta para construir un look memorable.