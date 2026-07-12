Ana Boyer tiene la bolsa de playa ideal para el verano: de rayas, con las iniciales bordadas y hecha con tejidos reciclados

El verano ya está aquí y, con él, la búsqueda incansable del accesorio perfecto para las jornadas de sol, arena y mar.

Aunque las tendencias van y vienen, hay rostros que se convierten en el faro de estilo infalible de la temporada. Una de ellas es, sin duda, Ana Boyer (36 años).

La empresaria e influencer ha vuelto a demostrar su innato sentido de la moda al compartir en sus redes sociales el complemento que promete ser un auténtico objeto de deseo de las vacaciones: una bolsa de playa que lo tiene todo para triunfar.

Se trata de un capazo de tela amplio, práctico y con un diseño impecable que destaca por su atemporal estampado de rayas verticales en tonos azul y blanco.

Una imagen del bolso de playa que lleva Ana Boyer en sus vacaciones de verano. @anaboyer

Diseño con sello español

Sin embargo, el verdadero toque diferenciador reside en la personalización: unas iniciales bordadas en un vibrante tono amarillo flúor, concretamente las letras "AB", que aportan ese aire de exclusividad y frescura tan buscado en los meses estivales.

Una pieza que no solo eleva cualquier estilismo playero, sino que además resulta sumamente funcional para llevar a bordo de un barco o para una tarde en el chiringuito.

Detrás de este accesorio que ya ha despertado el interés de miles de seguidoras se encuentra My Wander Store.

Esta firma española se ha especializado con gran éxito en la confección de bolsos, neceseres, riñoneras y todo tipo de accesorios de viaje pensados para la mujer actual.

Sus diseños se caracterizan por ser originales, con estampados únicos que rompen con lo monocromático y aburrido.

El accesorio imprescindible en vacaciones

Lo mejor de la propuesta de My Wander Store no radica únicamente en su cuidada estética, sino en su compromiso con el medio ambiente, utilizando tejidos reciclados y sostenibles en sus procesos de producción.

En un momento donde la moda consciente gana cada vez más terreno, la elección de Ana Boyer por una firma que respeta el entorno sin renunciar al diseño es una declaración de intenciones que define el nuevo concepto del lujo.

La bolsa elegida por la hija de Isabel Preysler destaca por su gran capacidad, ideal para albergar toallas, cremas solares e incluso juguetes playeros o cámaras de fotos, tal y como se intuye en la imagen de sus vacaciones.

La versatilidad del modelo permite que combine a la perfección tanto con un sencillo caftán blanco como con un bañador clásico o unos vaqueros cortos.

Si estás buscando renovar tu equipaje playero y sumarte a la tendencia que ya arrasa en los destinos más exclusivos, la propuesta personalizada de rayas es la inversión inteligente del año. Práctica, sostenible y con ese toque chic que solo las iniciales bordadas pueden otorgar. El verano ya tiene su accesorio estrella.