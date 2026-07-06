El último acierto de Rocío Osorno: un vestido de gasa y pinceladas abstractas perfecto para brillar como invitada

Rocío Osorno (40 años) ha desvelado en sus redes sociales las imágenes de su última gran apuesta de invitada.

Bajo el anuncio "Ya está en la web", la influencer y empresaria ha compartido con sus 2,3 millones de seguidores el lanzamiento del vestido Melides, una pieza de su propia firma homónima que promete convertirse de inmediato en el objeto de deseo de la temporada para bodas, galas y eventos nocturnos.

A través de una cuenta atrás que marcaba el pulso de sus fieles seguidoras ("Es hoy", publicaba horas antes), la creadora de contenido ha posado espectacular en un entorno idílico que resalta los ricos matices cromáticos de la prenda.

Rocío Osorno, con uno de los modelos de su firma de moda. Rocío Osorno.

Una obra de arte en movimiento

El diseño, que ya se encuentra disponible en su tienda online con un precio de 340 euros, destaca por su sofisticada combinación de texturas y movimiento.

El modelo Melides es un vestido largo de noche confeccionado en una delicada gasa crepé.

Su principal atractivo visual reside en su estampado: un juego visual a modo de pinceladas abstractas que transita por una favorecedora paleta de tonos burdeos y berenjenas, una elección cromática atemporal que estiliza y aporta elegancia.

En lo que respecta al patronaje, el diseño abraza una silueta marcadamente entallada hasta la cadera, desde donde nace un sutil drapeado y una lazada asimétrica que realza la figura de manera impecable.

A partir de la cadera, el vestido rompe en una espectacular falda de vuelo con un largo de 100 centímetros hasta el suelo, perfecta para crear ese efecto de ligereza y dinamismo que la propia Rocío Osorno ha inmortalizado en sus posados en movimiento.

Además, la prenda está completamente forrada al tono para garantizar el máximo confort y una caída impecable.

Rocío Osorno, con el vestido Melides, de su firma de moda. Rocío Osorno.

El complemento perfecto: versatilidad con capa

En las instantáneas compartidas en su perfil de Instagram, la empresaria muestra también la versatilidad del estilismo, combinándolo en algunas capturas con una sofisticada capa semitransparente a juego con el mismo estampado abstracto.

Este accesorio superior, de mangas fluidas tipo murciélago, aporta un aire regio e idóneo para ceremonias religiosas o para las horas donde refresca la brisa nocturna.

Osorno completó el estilismo con un favorecedor corte bob texturizado, pendientes largos de pedrería y un bolso de mano joya metálico.

Como suele ser habitual en la firma de la sevillana, la atención al detalle es primordial. Desde la marca aconsejan a las futuras compradoras prestar especial atención a la guía de tallas, siendo el pecho, la cintura y la cadera las medidas clave para que el ajuste de la silueta entallada sea óptimo (la propia Rocío, que mide 1,73 m, luce una talla 34).

Al tratarse de un lanzamiento de alta demanda, el tiempo de preparación para el envío se sitúa entre los 3 y 5 días laborables.