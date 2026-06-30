Eugenia Silva confía en Eugenia Martínez de Irujo y su colección con Antik Batik: la falda con la que brilla en la Costa Blanca

Eugenia Silva (50 años) ha vuelto a demostrar por qué es una de las mujeres con más criterio estilístico del panorama nacional, amén de una de las modelos y empresarias más reconocidas del país.

Este fin de semana, la modelo y empresaria ha viajado a la Costa Blanca -concretamente a Estepona- y, desde allí, ha compartido un estilismo que confirma que el estilo sartorial, tan característico en su armario, también puede adaptarse a un entorno playero sin perder sofisticación.

Su propuesta, captada en uno de los stories que ha publicado al caer el sol, ha generado interés entre sus 413.000 seguidores por una prenda muy concreta. La gran protagonista de la jornada ha sido una falda artesanal que acapara todas las miradas.

En la imagen, Eugenia posa frente a la playa de Estepona con un look aparentemente sencillo, pero lleno de intención. En la parte superior, opta por un chaleco en tono crema, una pieza minimalista que encaja con su gusto por las líneas depuradas y los básicos de calidad.

El mensaje que ha publicado Eugenia Silva.

Sin embargo, el verdadero protagonista del estilismo es la falda. Un diseño perteneciente a Felicitá, la colección creada por Eugenia Martínez de Irujo (57) para la firma Antik Batik.

Silva acompaña la publicación con un mensaje dirigido a la duquesa de Montoro: "Qué bonito es todo lo que haces, tocaya". La respuesta no tarda en llegar: "Te quiero", escribe la diseñadora, compartiendo a su vez la imagen en su propio perfil.

La falda en cuestión es el modelo Grenada, una pieza que encarna el espíritu artesanal y femenino que caracteriza la colección. Su precio es de 395 euros, y está confeccionada en un tejido ligero de algodón que aporta movimiento y frescura, dos cualidades esenciales para un look de verano.

La cintura fruncida estiliza y aporta comodidad, mientras que los volantes superpuestos, que caen hasta el suelo, generan un efecto visual dinámico y muy favorecedor.

Cada volante incorpora delicados bordados florales y pequeños cascabeles, elementos que revelan un minucioso trabajo manual y que aportan un toque lúdico sin perder elegancia.

La falda que ha lucido Eugenia Silva.

Desde Antik Batik describen la pieza como "femenina y aérea", y subrayan que evoca "el estilo sevillano tan querido por Eugenia Martínez de Irujo". Esa inspiración se percibe en los volúmenes, en la riqueza de los detalles y en la forma en que la prenda se mueve con el cuerpo.

La falda está disponible en dos colores -negro y blanco- y ambas versiones cuentan con un top corto a juego.

El look de Silva funciona precisamente por su equilibrio: combina una prenda de vocación artesanal y marcada personalidad con un chaleco minimalista que aporta serenidad al conjunto.

El resultado es un estilismo que encaja en la playa sin caer en lo obvio y que demuestra que las prendas de invitada o de inspiración bohemia pueden adaptarse a un contexto relajado si se combinan con inteligencia.

La colección Felicitá, presentada hace unos meses, ha tenido una excelente acogida entre mujeres que buscan prendas con alma, elaboradas con técnicas artesanales y con un punto de folklore contemporáneo.

Sea como fuere, la colaboración entre Eugenia Martínez de Irujo y Antik Batik ha dado lugar a diseños que combinan tradición y modernidad, y la falda Grenada es uno de los ejemplos más representativos de esa filosofía.