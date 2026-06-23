Mariló Montero apuesta por un colorido vestido de Mirto para pronunciar un emotivo discurso en redes

En las últimas horas, la presentadora navarra Mariló Montero (60 años) ha pronunciado un emotivo discurso en su red social Instagram acerca de una enfermedad que ella conoce de cerca, pues su madre se vio aquejada hace años: la ELA.

Este pasado 21 de junio, en el Día Mundial de la ELA, la presentadora se ha grabado un vídeo para concienciar sobre la dolencia. En EL ESTILO de EL ESPAÑOL nos hemos centrado en su elección estilística.

Mariló se ha inclinado por un vestido de la firma española Mirto, una elección que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores.

El diseño escogido pertenece a la colección actual de Mirto y se trata del modelo drapeado con estampado paisley.

Una pieza que la firma describe como "vestido midi drapeado blanco estampado paisley multicolor en algodón elástico. Escote redondo, detalle drapeado en costado, cremallera invisible en espalda y abertura lateral. Fit entallado".

Su precio es de 310 euros, una cifra que sitúa la prenda en la gama media-alta del prêt-à-porter español.

El vestido reúne varios elementos que explican por qué Montero lo eligió para una fecha tan señalada. El drapeado lateral, uno de los recursos más favorecedores en diseño, aporta un efecto óptico que estiliza la silueta y genera un movimiento natural en la caída del tejido.

Mirto ha apostado en los últimos años por incorporar a sus colecciones femeninas piezas que combinan tradición textil con patrones contemporáneos.

Este vestido es un ejemplo claro: mantiene la esencia artesanal de la firma, pero con un diseño pensado para un público que busca prendas versátiles, capaces de funcionar tanto en un acto institucional como en un entorno más informal.

La presentadora acompañó la imagen con un mensaje dedicado a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a miles de personas en España y para la que asociaciones y pacientes reclaman más investigación y recursos.

El vestido de Mirto de Mariló Montero.

El 21 de junio es la fecha en la que se celebra su Día Mundial, y cada año figuras públicas se suman a la visibilización de la causa.

El vínculo de Mariló con Mirto

La relación entre Mariló Montero y Mirto no es nueva. La presentadora ha lucido prendas de la firma en numerosas apariciones públicas, tanto en televisión como en eventos institucionales.

Su afinidad con la marca responde a varios factores: la calidad de los tejidos, la confección artesanal y la estética clásica pero actualizada que caracteriza a la casa madrileña.

Mirto, fundada en 1956 y conocida inicialmente por su camisería masculina, ha ampliado su catálogo en las últimas décadas hasta consolidarse como una firma de referencia en moda femenina.

Su apuesta por la producción local y por un diseño que combina tradición y modernidad ha atraído a un perfil de clientas que buscan prendas duraderas, elegantes y con un punto distintivo. Montero encaja plenamente en ese perfil.

Además, la presentadora ha defendido en varias ocasiones la importancia de apoyar a la industria textil española, especialmente a aquellas marcas que mantienen procesos de fabricación propios y que apuestan por la sostenibilidad y la calidad.

Mirto es una de las pocas firmas que continúa produciendo en España, un detalle que Montero valora y que ha mencionado en entrevistas y apariciones públicas.