Blanco, negro y asimétrico: las claves del aplaudido vestido de Isabel Jiménez, ideal para ser la invitada más sofisticada

La periodista Isabel Jiménez (44 años) ha vuelto a dar una lección de estilo y sofisticación en su última aparición pública.

Fue en la gala Fight With Care, un evento solidario organizado por la revista TELVA en Madrid, donde la presentadora acaparó todas las miradas con un aplaudido estilismo basado en la sencillez y la atemporalidad.

Fiel a su estética depurada y sin estridencias, Isabel Jiménez apostó por una creación de Mario Salafranca, una firma española especializada en moda de invitada que se caracteriza por la confección artesanal y el cuidado extremo de los patrones.

Isabel Jiménez, con un diseño de Mario Salafranca. GTRES

El poder de la asimetría

El diseño, un vestido largo de silueta ajustada confeccionado en crepé de seda mate -valorado en 950 euros-, es el perfecto ejemplo de cómo el "menos es más" siempre funciona en la alfombra roja.

La pieza clave del look es un juego visual de bloques de color en blanco y negro. La estructura del vestido, de líneas limpias, se ve realzada por una composición asimétrica que dinamiza el conjunto y estiliza la figura de manera natural.

El escote en forma de V, un elemento recurrente en las colecciones del diseñador, contribuye a alargar visualmente la silueta y refuerza el equilibrio general del estilismo.

Sin necesidad de recurrir a abalorios ni elementos llamativos, la fuerza de la propuesta reside en la precisión del corte y en el potente contraste entre ambos tonos, utilizado para enfatizar las proporciones y la estructura de la pieza. Una elección que garantiza la vigencia del diseño más allá de las tendencias efímeras de la temporada.

Vestido de Mario Salafranca. Cedida.

Joyería con historia

Para completar su apuesta, Isabel Jiménez recurrió a accesorios cargados de personalidad: joyas vintage.

La periodista seleccionó varias piezas de Joyas Antiguas Sardinero, aportando un toque de elegancia serena y reforzando el carácter atemporal del conjunto. Esta elección se alinea con una tendencia cada vez más presente en los grandes eventos, donde se busca dar valor a piezas con historia y diseños alejados de lo puramente comercial.

Isabel Jiménez. GTRES

Como broche final, eligió un clutch rígido metalizado que sumaba un toque de luz al sobrio conjunto, sin romper la armonía cromática.

Con esta aparición, Isabel Jiménez confirma su afinidad por las propuestas de líneas limpias y acabados impecables, una filosofía estética que encaja a la perfección con el universo creativo de Mario Salafranca y que se presenta como la inspiración ideal para los atuendos de invitada de esta temporada.