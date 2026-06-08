Estampado floral, encaje y 100% seda: el delicadísimo vestido de verano de Sassa de Osma

Todo el mundo sabe que, en materia de estilo, Sassa de Osma (38 años) es uno de los referentes de estilo más infalibles dentro y fuera de España.

Su habilidad para fusionar el chic clásico con toques contemporáneos vuelve a quedar en evidencia en una de sus últimas apariciones en redes sociales.

En esta ocasión, la mujer de Christian de Hannover (41) ha apostado por el romanticismo más puro con un diseño que promete convertirse en el objeto de deseo de la temporada, perteneciente a su firma de cabecera: Philippa 1970.

Sassa de Osma, en sus redes sociales. @sassadeo

Los detalles que marcan la diferencia

Se trata del Vestido Malu, una pieza que encapsula a la perfección esa estética effortless y sofisticada que tanto caracteriza a Sassa.

Con un precio de 370 euros, este modelo destaca por su exquisita confección en 100% seda, un tejido ligero ideal para los días en los que se busca frescura sin renunciar a la elegancia.

El diseño es un homenaje a la delicadeza. Presenta un precioso estampado botánico en tonos azul y crudo, una combinación cromática que evoca la frescura del Mediterráneo y los jardines de verano.

Sin embargo, lo que eleva el vestido a la categoría de joya textil son sus delicados detalles de encaje, estratégicamente distribuidos en el cuello alto, el pecho, la cintura, los puños y la falda, aportando una rica textura y un aire de sofisticación nostálgica.

Vestido Malu, de Philippa 1970. Philippa 1970.

Cuello alto y mangas largas

La silueta equilibra a la perfección el recato y el movimiento gracias al cuello alto y mangas largas ligeramente abullonadas, que añaden una dosis de romanticismo victoriano.

Por otro lado, cabe destacar la falda fluida con volante en el bajo, que parece diseñada para crear un movimiento etéreo al caminar.

Para rematar un look redondo, Sassa de Osma ha completado el estilismo con un guiño a su otra gran faceta empresarial.

Ha complementado el vestido con un original bolso plisado en tono crema de Moi&Sass, la firma de bolsos de piel que colidera.

Como toque final, un collar largo con un gran colgante en forma de corazón con la letra 'S' aporta el punto personal y bohemio a un outfit que, una vez más, demuestra por qué Sassa es la reina indiscutible del estilo boho-chic.