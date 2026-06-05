Nieves Álvarez deslumbra en su último acto público con un impresionante diseño joya de Carolina Herrera

Nieves Álvarez (52 años) ha vuelto a convertirse -ya es toda una tradición- en la protagonista absoluta de la alfombra roja tras su aparición en la gala de los Elle Style Awards, uno de los eventos más esperados del calendario social y de la moda en España.

La modelo y presentadora de televisión ha revolucionado las redes sociales al compartir en su perfil oficial de Instagram los detalles de su aplaudido look.

Para la ocasión, la top model española ha confiado en un espectacular vestido largo en color nude firmado por Carolina Herrera, una pieza que destaca tanto por su sofisticación como por una minuciosa construcción interna que evoca los mejores códigos de la alta gama.

El diseño llama la atención de inmediato por su silueta de tipo halter, un corte clásico pero infalible que abraza el cuello, dejando al descubierto los hombros y la espalda para estilizar la figura de la modelo de forma impecable.

La delicadeza exterior de la prenda es el resultado de un minucioso trabajo artesanal.

No en vano, está confeccionada sobre un tejido de malla fina que sirve de lienzo para un intrincado bordado, adornado por completo con miles de lentejuelas y pequeñas cuentas que captan y reflejan la luz con cada movimiento ante las cámaras.

Todo este despliegue de brillo se asienta sobre un suntuoso forro interior de satén que aporta fluidez al caminar y evita cualquier tipo de transparencia indeseada.

Más allá de su innegable atractivo estético, el vestido es una lección de arquitectura textil. El diseño está totalmente forrado y oculta una estructura técnica impecable que garantiza que la prenda se mantenga inalterable durante toda la velada.

En el torso, incorpora un corpiño interior reforzado con varillas para esculpir y definir la silueta con precisión milimétrica. Además, cuenta con un cierre trasero oculto mediante una cremallera que respeta la continuidad visual de la tela.

El vestido de Nieves Álvarez.

Como detalle de alta costura, en su interior esconde una correa técnica con cierre de gancho y barra ajustable, un mecanismo diseñado para asegurar una sujeción idónea, permitiendo a la modelo moverse con total comodidad y seguridad sobre la alfombra roja.

Esta exclusiva creación se encuentra actualmente agotada, pero estaba antes disponible con una rebaja sustancial en su precio, fijado en 4.865 euros frente a los casi 7.500 euros de su coste original de salida al mercado.

La elección de este estilismo consolida una vez más la estrecha y fructífera relación que une a Nieves Álvarez con la casa Carolina Herrera desde hace varias décadas.

Este vínculo, lejos de ser un mero acuerdo comercial, se remonta a los inicios de la modelo en las pasarelas internacionales a principios de la década de los años noventa.

Desde entonces, la célebre diseñadora venezolana y, posteriormente, su actual director creativo, Wes Gordon, han encontrado en la madrileña a su embajadora idónea en España y a una de sus musas más fieles a nivel global.

Álvarez, quien sigue siendo una invitada habitual en la primera fila de los desfiles de la marca durante la Semana de la Moda de Nueva York, encarna a la perfección la filosofía de la firma neoyorquina.