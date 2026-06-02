Lourdes Montes te enseña cuál es la blusa de lino y de mangas abullonadas que necesitarás este verano para ir elegante

"Estaba deseando un fin de semana como este en Ronda", ha posteado, en las últimas horas, la diseñadora andaluza Lourdes Montes (42 años) en su perfil de Instagram.

La mujer de Francisco Rivera (52) ha pasado unas horas en familia y no ha dudado en afrontar las altas temperaturas reinantes -tanto en Andalucía como en el resto de España- con una blusa que no ha pasado inadvertida.

De hecho, ha enamorado a sus 214.000 seguidores. Lourdes ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en uno de los referentes de estilo más sólidos y coherentes del panorama nacional.

En su post, la protagonista absoluta ha sido una blusa de lino de la firma Monbali Collection, una pieza que apuesta por la atemporalidad y la calidad como señas de identidad.

La prenda, que tiene un precio de 91 euros, aparece descrita en la web de la marca como una "blusa confeccionada en lino con botones delanteros y mangas abullonadas".

Su composición es tan sencilla como impecable: 100% lino, un tejido que se ha convertido en el gran aliado de los armarios estivales por su frescura, su caída natural y su capacidad para envejecer con belleza.

La firma detalla además sus cuidados: lavado delicado a un máximo de 40ºC, prohibido el uso de lejía y planchado a temperatura media. Indicaciones que confirman que estamos ante una prenda pensada para durar, siempre que se trate con el mimo que exige un material noble.

En las imágenes compartidas, Lourdes aparece radiante, combinando la blusa con unos shorts vaqueros blancos de tiro alto, rematados con un cierre frontal de botones.

Un conjunto sencillo, luminoso y muy veraniego que demuestra que, cuando la prenda protagonista está bien elegida, no hace falta mucho más para construir un estilismo redondo.

La blusa de lino con mangas abullonadas.

La blusa de Monbali destaca por su patrón relajado y su silueta ligeramente romántica. Las mangas abullonadas, uno de los detalles más reconocibles de la firma, aportan volumen sin exageraciones, mientras que los botones delanteros refuerzan ese aire artesanal que tanto gusta a Lourdes.

El lino, con su textura irregular y su tacto fresco, completa una pieza que funciona tanto en clave casual -como la ha llevado ella- como en looks más pulidos si se combina con faldas midi, pantalones de pinzas o accesorios más sofisticados.

Monbali Collection, huelga decir, es una firma que ha ido ganando presencia en los últimos años gracias a su apuesta por la producción cuidada y los tejidos naturales.

Nacida con la vocación de recuperar la esencia de la moda mediterránea, la marca se caracteriza por diseños limpios, patrones cómodos y una paleta cromática que rara vez se aleja de los tonos neutros.

Su filosofía se basa en crear prendas que acompañen, no que disfracen; piezas que se integren en la vida cotidiana sin renunciar a la belleza.

Monbali Collection ha encontrado un público fiel entre mujeres que buscan calidad sin estridencias, prendas que puedan llevarse una y otra vez sin perder vigencia.

Su apuesta por el lino, el algodón y las fibras naturales responde a una visión sostenible y consciente del consumo, alejada de las tendencias efímeras.