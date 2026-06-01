El vestido floral de Ana Obregón más fresco y rejuvenecedor tiene un clon en Mango: está rebajado y cuesta 17,99 euros

Hay certezas que regresan puntuales con el buen tiempo, y el romance de Ana Obregón (71 años) con el estampado de flores es una de ellas.

La actriz y presentadora ha vuelto a encender las redes sociales con una de sus habituales lecciones de estilo, demostrando que cuando se trata de lucir radiante, fresca y sofisticada en los meses cálidos, no hay rival para el espíritu botánico.

Con un favorecedor diseño que ya acumula miles de likes, Obregón confirma que el vestido floral de silueta ultra-femenina sigue siendo el rey absoluto del armario estival.

Ana Obregón, en sus redes sociales. @ana_obregon_oficial

Las claves de un diseño ideal para el verano

Para quienes buscan emular ese aura de elegancia atemporal y frescura que desprende la bióloga sin necesidad de comprometer el presupuesto, las novedades de la temporada han traído una excelente noticia.

Mango tiene en su catálogo un diseño prácticamente idéntico al que luce la presentadora, y la mejor parte es que se encuentra actualmente rebajado a un precio imbatible de 17,99 €.

El modelo de la firma catalana, etiquetado como 'Vestido algodón evasé', comparte con el estilo de Ana Obregón esa silueta clásica que estiliza visualmente cualquier tipo de cuerpo.

Confeccionado en un fresco tejido de algodón, ideal para combatir las altas temperaturas, el diseño cuenta con un largo midi y un favorecedor corte evasé que aporta movimiento y vuelo al caminar.

Vestido de corte evasé, de Mango. MANGO

¿Cómo combinar el vestido?

La estructura de la prenda está pensada al milímetro para conjugar estilo y confort: presenta un cuello escotado sin mangas con tirantes finos, un sutil guiño a la sofisticación costera.

Además, el modelo garantiza un ajuste impecable a la figura gracias a un panel fruncido elástico en la parte posterior y un cierre de cremallera invisible.

Equipado con forro interior para evitar cualquier tipo de transparencia, la marca define esta pieza como parte de su colección casual, pensada para transitar con elegancia del día a la noche.

El éxito del último estilismo de Ana Obregón radica en su aparente sencillez. Este tipo de vestidos admiten un abanico infinito de posibilidades.

Para un look de mañana idéntico al de las celebrities, basta con combinarlo con unas sandalias de esparto o alpargatas de cuña alta y un capazo de rafia.

Si, por el contrario, se busca elevar la apuesta para una cena especial de verano, una americana fluida sobre los hombros y unas sandalias de tiras finas con tacón sensato obrarán el milagro. Una inversión mínima para un impacto de estilo máximo.