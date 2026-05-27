Paula Echevarría confirma cuáles son las alpargatas de cuña que arrasan este verano

Paula Echevarría (48 años) vuelve a demostrar que los pequeños detalles son capaces de transformar por completo un look.

En esta ocasión, la actriz e influencer ha apostado por un calzado que resume a la perfección el espíritu del verano: unas alpargatas con cuña de Gioseppo, concretamente el modelo Soudan en color coñac.

Un diseño disponible en Zalando por 74,95 euros que reúne comodidad, elegancia y ese aire mediterráneo que nunca pasa de moda.

Las alpargatas llevan años consolidándose como uno de los imprescindibles de la temporada estival, y Paula Echevarría vuelve a confirmar por qué siguen siendo una apuesta segura.

Este modelo destaca especialmente por su equilibrio entre funcionalidad y sofisticación, convirtiéndose en el aliado perfecto tanto para estilismos relajados como para looks más arreglados.

El diseño está confeccionado en piel tanto en el exterior como en el interior, un detalle que aporta calidad y comodidad al calzado.

La plantilla de cuero favorece una pisada más confortable, mientras que la suela de fibra sintética garantiza resistencia y estabilidad para el uso diario.

Uno de los aspectos más destacados de las Gioseppo Soudan es su tacón de cuña con plataforma delantera, una estructura que estiliza visualmente la figura sin resultar incómoda.

Las cuñas de Paula Echevarría firmadas por Gioseppo. Instagram

Este tipo de diseño permite ganar altura de manera mucho más estable que un tacón convencional, algo especialmente valorado en los meses de verano, cuando se buscan opciones cómodas para largas jornadas o eventos al aire libre.

La puntera abierta refuerza el carácter fresco y veraniego del modelo, mientras que el cierre mediante hebilla y cordones aporta sujeción y un toque artesanal muy característico de las alpargatas tradicionales.

Además, el diseño incorpora pequeños detalles de pedrería, un acabado sutil que eleva el calzado y le aporta un punto sofisticado sin perder naturalidad.

El tono coñac es otro de sus grandes aciertos. Versátil y atemporal, combina fácilmente con vestidos vaporosos, conjuntos de lino, vaqueros o faldas midi, adaptándose a diferentes estilos y ocasiones.

Paula Echevarría demuestra así cómo un buen accesorio puede convertirse en el eje principal de un estilismo veraniego.

Paula Echevarría sigue apostando por piezas cómodas pero cuidadas, una fórmula que domina a la perfección y que la ha convertido en uno de los referentes de moda más influyentes del panorama nacional.

En definitiva, las alpargatas Gioseppo Soudan que luce Paula Echevarría son el ejemplo perfecto de cómo combinar elegancia y confort en un mismo diseño.

Un calzado versátil, femenino y muy favorecedor que promete convertirse en uno de los favoritos del verano.