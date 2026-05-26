Rosanna Zanetti deslumbra en Maldivas con el vestido floral más romántico de la temporada

Rosanna Zanetti (37 años) ha vuelto a conquistar con uno de esos looks que resumen a la perfección el espíritu del verano.

Durante su última escapada a las Maldivas junto a David Bisbal (46), la modelo ha apostado por un diseño romántico y sofisticado firmado por Charo Ruiz Ibiza, una de las firmas españolas más reconocidas cuando se habla de moda estival con esencia mediterránea.

El vestido elegido es el modelo DANNY, una pieza larga confeccionada en algodón con estampado floral que destaca por su equilibrio entre feminidad y elegancia relajada.

Con un precio de 550 euros, el diseño se convierte en una de esas prendas especiales pensadas para eventos de verano, vacaciones paradisíacas o celebraciones al aire libre donde el estilo effortless cobra protagonismo.

Uno de los elementos más llamativos del vestido es su cuerpo estructurado con escote palabra de honor, un corte que realza la silueta con delicadeza y aporta un aire sofisticado sin perder frescura.

Rosanna Zanetti con un vestido de Charo Ruiz Ibiza. Instagram

Este tipo de escote, clásico y favorecedor, deja el protagonismo en los hombros y el cuello, creando una imagen elegante y muy femenina.

La falda, amplia y ligera, aporta el movimiento característico de los diseños de la firma. Los volantes fluidos crean una sensación etérea al caminar y refuerzan ese espíritu bohemio y romántico tan ligado al universo de Ibiza.

Gracias a su caída natural, el vestido estiliza la figura y aporta comodidad incluso en climas cálidos como el de Maldivas.

El estampado floral sobre algodón suma un punto delicado y atemporal al conjunto, alejándose de tendencias pasajeras y apostando por una estética que funciona temporada tras temporada.

Además, el tejido natural favorece la transpirabilidad y convierte la prenda en una opción ideal para destinos tropicales o jornadas de altas temperaturas.

Vestido largo Danny de Charo Ruiz Ibiza. Charo Ruiz Ibiza

Rosanna Zanetti demuestra una vez más su capacidad para elegir looks sofisticados sin caer en excesos.

Durante este viaje junto a David Bisbal, la modelo ha compartido imágenes llenas de luz y paisajes paradisíacos donde este vestido encaja perfectamente con el entorno, reforzando esa imagen de elegancia natural que caracteriza su estilo.

La elección de Charo Ruiz Ibiza tampoco es casual. La firma se ha convertido en un referente del lujo relajado español gracias a diseños que combinan artesanía, tejidos ligeros y siluetas femeninas.

En definitiva, el vestido DANNY de Charo Ruiz Ibiza que luce Rosanna Zanetti es una auténtica oda al verano.

Romántico, sofisticado y lleno de movimiento, representa ese tipo de moda capaz de transportar directamente a escenarios de vacaciones eternas y atardeceres frente al mar.