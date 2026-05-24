Eugenia Martínez de Irujo tiene el atuendo ideal para El Rocío: lo firma Rocío Peralta, diseñadora fetiche de la moda flamenca

Con la llegada de la primavera y la inminente celebración de la romería de El Rocío, las tendencias de la moda flamenca e inspiracional de camino se encuentran en su punto álgido.

La última en dictar sentencia estilística ha sido Eugenia Martínez de Irujo (57 años), quien ha compartido a través de sus redes sociales el atuendo perfecto para las jornadas de fe y tradición en Huelva.

Se trata de un favorecedor y alegre diseño confeccionado por Rocío Peralta, una de las agujas más influyentes y respetadas del sector, que ha vuelto a demostrar su maestría a la hora de fusionar la comodidad que exige el camino con la elegancia innata de las fiestas del Sur.

Eugenia Martínez de Irujo, en una imagen de sus redes sociales. @eugeniamartinezdeirujo

Rocío Peralta se ha consolidado en la última década como la diseñadora fetiche y de cabecera de la moda flamenca, siendo célebre por sus colecciones llenas de carácter, color y un profundo respeto por los cortes clásicos actualizados.

La firma sevillana es conocida por vestir las grandes citas de la Feria de Abril y las romerías más señaladas del país, ganándose el aplauso unánime del sector textil.

Entre su exclusiva y fiel lista de clientas figuran rostros tan destacados de la crónica social y el panorama internacional como Victoria de Marichalar,Sofía Palazuelo, la modelo internacional Alessandra de Osma, e incluso la actriz norteamericana Hilary Swank, quienes recurren a su taller para lucir impecables y con puro sabor andaluz.

Esta elección de vestuario vuelve a poner de manifiesto la estrecha relación que mantiene la duquesa de Montoro con el diseño y la moda de autor.

Fiel defensora del talento nacional, la hija de la desaparecida duquesa de Alba es sumamente asidua a llevar diseños firmados por personas de su propio entorno personal y familiar.

Un claro ejemplo de ello es su apoyo constante a la firma The IQ Collection, la exitosa marca que lidera con paso firme Inés Domecq.

Cabe recordar que la aristócrata y diseñadora jerezana está casada con Javier Martínez de Irujo, hijo de Alfonso Martínez de Irujo, duque de Aliaga, y de María de Hohenlohe; una vinculación familiar que la convierte en la esposa del primo hermano de Tana Rivera (26), la hija de Eugenia.

Con sus elecciones en materia de estilo, la aristócrata demuestra que el estilo, la sofisticación y el orgullo por las raíces creativas se quedan en casa.