Rocío Osorno reinventa el vestido pañuelo de H&M y lo convierte en el look viral de la temporada

Rocío Osorno (37 años) lo ha vuelto a hacer. La influencer sevillana, una de las voces más influyentes en moda dentro del panorama español, ha convertido un sencillo vestido de H&M en el nuevo objeto de deseo de la temporada.

Su última publicación en redes sociales ha desatado un auténtico fenómeno entre sus seguidores, no solo por la elección de la prenda, sino por la forma inesperada en la que ha decidido combinarla.

¿El resultado? Un estilismo fresco, veraniego y sorprendentemente sofisticado.

La pieza protagonista es el vestido Pañuelo Estampado de H&M, un diseño corto confeccionado en un tejido vaporoso de viscosa, con un precio de 59,99 euros.

La firma sueca lo describe como un vestido con escote alto, abertura de cerradura con botón en la nuca y tirantes trenzados que pasan por el escote, elementos que aportan un toque artesanal y bohemio.

Su silueta ligeramente evasé y el bajo pañuelo -un acabado en picos que aporta movimiento y ligereza- lo convierten en una prenda pensada para lucirse tal cual, como un vestido único y protagonista.

Además, está forrado, lo que garantiza comodidad y caída impecable.

Sin embargo, Rocío Osorno ha decidido ir un paso más allá. En lugar de llevarlo como vestido, la influencer se lo ha probado superpuesto a una falda a juego, también de H&M, creando un conjunto inesperado que transforma por completo la prenda original.

El look de Rocío Osorno.

La falda, confeccionada igualmente en viscosa, destaca por su detalle drapeado delantero y su diseño fluido, perfecto para acompañar el movimiento del bajo pañuelo del vestido. Su precio es de 39,99 euros, lo que convierte el look completo en una propuesta accesible y versátil.

Osorno, que domina como pocas el arte de reinterpretar prendas de marcas asequibles, ha demostrado una vez más su capacidad para detectar el potencial oculto de un diseño.

El resultado visual es especialmente llamativo. El estampado del vestido se integra a la perfección con la falda, creando un efecto de continuidad que estiliza la figura.

El drapeado delantero aporta un punto de sofisticación, mientras que el bajo pañuelo del vestido añade dinamismo y un toque desenfadado.

La publicación ha generado un aluvión de comentarios en cuestión de horas. Muchas seguidoras han destacado la creatividad de la influencer al transformar una prenda aparentemente sencilla en un conjunto digno de editorial.