Amelia Bono encuentra en Zara el atuendo perfecto para el verano por menos de 50 euros

Una vez más, Amelia Bono (45 años) ha dejado claro que no hacen falta prendas imposibles ni firmas de lujo para construir un look de tendencia.

La influencer y empresaria ha compartido en sus redes sociales uno de esos estilismos sencillos, favorecedores y fáciles de replicar que terminan convirtiéndose en inspiración inmediata para sus seguidoras. Y esta vez lo ha hecho apostando por un total look firmado por Zara.

Con la naturalidad relajada que caracteriza su estilo, Amelia ha elegido una combinación tan básica como efectiva: camisa cruzada de manga corta y shorts vaqueros de tiro alto. Dos piezas atemporales que, juntas, construyen el perfecto uniforme de entretiempo y anticipan además algunas de las claves estéticas del verano.

Amelia Bono, en una imagen de sus redes sociales. @ameliabono

La protagonista absoluta del estilismo es una camisa corta en tono marrón teja, uno de los colores que más fuerza han ganado esta temporada dentro de las paletas neutras. El diseño, disponible actualmente en Zara por 25,95 euros, destaca por su silueta ligeramente estructurada y por un patrón que recuerda sutilmente a una americana relajada.

La prenda cuenta con cuello de solapa, manga corta acabada en vuelta y cierre frontal cruzado con botones, detalles que elevan el diseño y le aportan un aire sofisticado pese a tratarse de una pieza aparentemente sencilla.

Su corte cropped y ligeramente fluido consigue además estilizar la silueta sin perder comodidad, una de las grandes obsesiones del armario actual.

Camisa cruzada de manga corta, de Zara. Zara

Amelia la lleva combinada con unos shorts vaqueros estilo Mom Fit, también de Zara, valorados en 22,95 euros. El diseño, de tiro alto y acabado denim clásico, recupera esa estética noventera que sigue dominando las tendencias estivales.

Lejos de los pantalones extremadamente ajustados, este tipo de short apuesta por una estructura más relajada y favorecedora que se adapta fácilmente a distintos tipos de cuerpo.

El resultado final funciona precisamente por su equilibrio. La sofisticación de la camisa cruzada contrasta con el aire desenfadado del denim, creando un look versátil que puede adaptarse tanto a un plan informal de día como a una cena relajada de verano.

Shorts 'Mom Fit', de Zara. Zara

En las imágenes compartidas en Instagram, Amelia prescinde además de artificios innecesarios. Melena suelta, maquillaje muy natural y complementos discretos terminan de reforzar esa estética effortless que lleva años convirtiéndose en una de sus señas de identidad.

No es casualidad que este tipo de estilismos triunfen especialmente en redes sociales. Frente a los looks excesivamente producidos, cada vez funcionan mejor las propuestas sencillas, accesibles y fáciles de reinterpretar en el día a día. Y ahí Zara continúa manteniéndose como una de las firmas favoritas de influencers y prescriptoras de moda.

La combinación elegida por Amelia Bono encaja además con una de las grandes corrientes que dominarán la temporada: el regreso del lujo silencioso llevado al terreno low cost. Tonos neutros, patrones limpios, prendas cómodas y siluetas relajadas protagonizan una estética que prioriza la elegancia discreta frente a los estilismos recargados.

Con apenas dos prendas, y por menos de 50 euros, Amelia vuelve a confirmar que las fórmulas más simples suelen ser también las más efectivas. Un look fácil de copiar, favorecedor y perfectamente alineado con ese minimalismo cálido que promete convertirse en el gran protagonista del armario estival.