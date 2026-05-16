Atención, invitadas de Comunión: Sassa de Osma luce el vestido de estampado floral que te hará deslumbrar

Sassa de Osma (38 años) lleva tiempo ostentando el título de ser una de las mujeres más elegantes del panorama europeo. La princesa de Hannover ha convertido cada una de sus apariciones en una clase magistral de estilo.

Su penúltima publicación en Instagram es un ejemplo perfecto de su savoir-faire en el plano de la moda. Ha lucido un impresionante vestido, de estampado floral, ideal, que te hará brillar si en este mes de mayo tienes algún compromiso, como comuniones o bautizos.

Serás la invitada ideal. La pieza protagonista es el vestido Elowen, de la firma española Philippa 1970, una marca que emana sofisticación, frescura y artesanía.

El diseño, que tiene un precio de 1.200 euros, pertenece a la colección de primavera-verano de la firma y se ha convertido en uno de los modelos más comentados de la temporada.

La web de Philippa 1970 lo describe como un "vestido midi de silueta ajustada confeccionado en tejido ligero, con un vibrante estampado floral en tonos cálidos sobre fondo amarillo. Su diseño realza la figura con elegancia, combinando frescura y feminidad".

Y se remacha: "Presenta escote recto con finos tirantes, aportando un aire delicado y veraniego. La cintura se define con un lazo central que añade un detalle sutil y favorecedor, mientras que la falda de corte lápiz estiliza la silueta con una caída limpia y sofisticada".

El estampado floral en tonos cálidos -naranjas, rosas, terracotas- sobre el fondo amarillo aporta luminosidad y un aire mediterráneo.

El vestido que ha lucido Sassa de Osma, firmado por Philippa 1970.

El escote recto y los tirantes finos refuerzan esa estética veraniega y delicada, mientras que el lazo central en la cintura aporta un toque de movimiento y define la silueta sin rigidez. La elección de Philippa 1970 no es casual.

La marca, fundada por la diseñadora madrileña Pilar Burgos, nació con la intención de recuperar la esencia de la moda bien hecha. Esto es, patrones cuidados, tejidos de calidad y una estética que combina nostalgia y modernidad.

Su nombre -un guiño a la década que inspira gran parte de su imaginario- refleja esa búsqueda de un estilo atemporal, alejado de las tendencias efímeras y centrado en piezas que perduran.

Philippa 1970 comenzó como un proyecto pequeño, casi íntimo, con colecciones limitadas y producción local. Con el tiempo, su propuesta fue ganando adeptas entre mujeres que buscaban prendas especiales, con personalidad y un punto retro sin caer en lo literal.

La firma se ha consolidado como una de las casas españolas más interesantes del momento, especialmente en el terreno de los vestidos midi, los estampados florales y las siluetas que favorecen sin esfuerzo.