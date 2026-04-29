Dulceida arrasa con los pantalones más virales de la primavera: redefinen el 'denim' y cuestan menos de 40 euros

Dulceida, en un evento realizado en Madrid en octubre de 2025. Gtres

Dulceida (36 años) vuelve a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes referentes del street style en España.

En uno de sus últimos looks, la influencer ha apostado por una prenda que no pasa desapercibida: los Jeans TRF Wide Leg Tiro Bajo Rayas de Zara, un diseño multicolor que resume a la perfección el espíritu desenfadado y atrevido de las tendencias actuales.

Con un precio de 35,95 euros, estos vaqueros se posicionan como una opción asequible para quienes buscan marcar la diferencia.

El pantalón destaca por su tiro bajo, una silueta que regresa con fuerza desde los años 2000 y que Dulceida incorpora con naturalidad a su estilo.

Dulceida con unos pantalones de Zara. Instagram

Este tipo de corte, que se sitúa por debajo de la cintura, aporta un aire relajado y juvenil, ideal para looks informales con un punto urbano.

Combinado con su pierna ancha y larga, el resultado es una silueta fluida que estiliza y aporta movimiento.

Uno de los elementos más llamativos del diseño es su estampado de rayas multicolor, un detalle que rompe con la estética clásica del denim y añade personalidad al conjunto.

Este tipo de prints se han convertido en protagonistas en las últimas temporadas, especialmente en prendas oversize o de corte amplio, donde el dibujo cobra mayor protagonismo.

En este caso, las rayas no solo decoran, sino que también ayudan a alargar visualmente la figura.

Jeans TRF Wide Leg Tiro Bajo Rayas. Zara

El modelo cuenta con el clásico diseño de cinco bolsillos, manteniendo la esencia del vaquero tradicional, así como un cierre frontal con cremallera y botón metálico, que garantiza funcionalidad y comodidad en el uso diario.

Estos detalles refuerzan su carácter práctico, convirtiéndolo en una prenda fácil de llevar a pesar de su estética llamativa.

Dulceida combina estos jeans con piezas más neutras, demostrando que cuando el pantalón es el protagonista, el resto del look puede mantenerse en un segundo plano.

Esta fórmula permite equilibrar el estilismo y evitar recargar el conjunto, logrando un resultado moderno y coherente.

Este tipo de vaqueros encaja perfectamente en la tendencia actual que apuesta por la comodidad y la expresión personal a través de la ropa.

Lejos de los básicos más convencionales, propuestas como esta invitan a experimentar y a construir looks con identidad propia.

En definitiva, los jeans wide leg de Zara que luce Dulceida son la prueba de que el denim sigue reinventándose temporada tras temporada.

Una prenda atrevida, versátil y en plena tendencia que confirma que, en moda, arriesgar también puede ser sinónimo de acierto.