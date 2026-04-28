Virginia Troconis firma uno de los looks más sofisticados de la primavera: tiene lunares y la silueta que toda experta quiere

La Feria de Abril de Sevilla se despide dejando tras de sí una semana en la que la moda ha vuelto a ocupar un papel protagonista.

Entre casetas, farolillos y ese ambiente inconfundible que lo envuelve todo, han desfilado propuestas de estilo que servirán de inspiración para la temporada de eventos que se avecina.

Más allá del traje de flamenca, la cita sevillana también se ha consolidado como un escaparate donde la moda contemporánea encuentra su espacio con naturalidad.

En ese diálogo entre tradición y actualidad, Virginia Troconis (46 años) ha destacado con una de las elecciones más equilibradas del recinto.

La influencer ha apostado por un conjunto de dos piezas firmado por la española MATTUÎ Collection, una propuesta que consigue reinterpretar el imaginario de la Feria desde una óptica sofisticada y actual.

El resultado es un estilismo que no se limita a encajar en el contexto, sino que lo eleva con una lectura más depurada de la estética andaluza.

Virginia Troconis con un vestido de MATTUI. Cedida a EL ESPAÑOL

La firma se ha convertido en una de las opciones recurrentes de Troconis durante la Feria, y no es casualidad.

MATTUÎ Collection ha sabido consolidar un lenguaje propio basado en conjuntos coordinados que resuelven el look completo con una sola decisión.

Diseños pensados para funcionar tanto en ocasiones especiales como en el día a día, donde la versatilidad se convierte en una de sus mayores fortalezas.

Para esta edición, la influencer ha elegido el conjunto Kora, compuesto por una falda de tubo que estiliza la silueta y un top asimétrico que introduce un punto de modernidad muy medido.

La estructura del look juega con el equilibrio entre lo clásico y lo inesperado, sin romper con la elegancia que exige la ocasión.

Top asimétrico KORA, de MATTUÎ Cedida a EL ESPAÑOL

El estampado de lunares, uno de los grandes símbolos visuales de la Feria, aparece aquí reinterpretado desde una perspectiva más contemporánea.

Lejos de su lectura más tradicional, se integra en un diseño limpio y actual que mantiene el vínculo con la celebración sin caer en el exceso. Una forma de actualizar el folclore sin perder su esencia.

En conjunto, el estilismo de Troconis confirma una tendencia clara: la moda de la Feria ya no se limita a la tradición estricta, sino que abre la puerta a nuevas lecturas donde la sofisticación y la identidad cultural pueden convivir con absoluta naturalidad.