María García de Jaime enamora en las redes con un vestido mini satinado en rosa chicle

María García de Jaime (30 años) ha vuelto a causar asombro con uno de sus estilismos. En su última aparición en redes sociales, la creadora de contenido ha sorprendido a sus seguidores con un look que combina la sofisticación del brillo con un toque urbano y desenfadado.

La pieza central de su outfit es el Claude Studs Dress, una de las propuestas más potentes de la firma Gimaguas. Con ella eleva una pieza de firma española a la categoría de objeto de deseo.

Se trata de un vestido corto de tirantes confeccionado en un tejido satinado de color rosa chicle que destaca por su original diseño.

María García de Jaime, en sus redes sociales. @mariagdejaime

Detalles metálicos

El vestido está adornado con un intrincado patrón de tachuelas plateadas que forman figuras florales y orgánicas, aportando un aire grunge a la delicadeza del satén.

Lejos de la rigidez de otros vestidos de fiesta, esta prenda presenta un acabado texturizado que le otorga un movimiento natural y relajado.

La pieza, -que ella muestra como parte de su viaje a Chile-, está disponible por 159 euros. Un importe que posiciona al vestido como una inversión de moda accesible para quienes buscan diseño de autor con sello Made in Spain.

Claude Studs Dres, de la firma Gimaguas. Gimaguas.

Cómo llevar prendas de satén

Lo que llama la atención del atuendo de María García de Jaime no es solo el vestido en sí, sino la forma en que lo integra en un conjunto cotidiano.

Siguiendo la tendencia de la superposición, la influencer madrileña ha optado por lucir el vestido sobre una camiseta blanca de manga larga, restándole formalidad y adaptándolo perfectamente a un paseo por la ciudad.

Esta temporada, el regreso del satén confirma que el brillo ya no es territorio exclusivo de la noche. De un tiempo a esta parte, es la textura estrella para elevar estilismos de diario.

La clave para acertar reside en romper la formalidad del tejido mediante el contraste de estilos y el uso de varias capas. En este caso, arriesgarse es sinónimo de éxito.

Acompañado de un bolso de ante en tono mostaza y un café en mano, la influencer complementa su nueva adquisición con una melena natural y un maquillaje efecto "buena cara".

Con esta elección, García de Jaime no solo apoya el diseño local de las hermanas Sayana y Claudia Durany (fundadoras de Gimaguas).

También reafirma su capacidad para mezclar prendas especiales con básicos de fondo de armario, creando un estilo único que sus miles de seguidoras ya han empezado a replicar.