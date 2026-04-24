Las expertas coinciden: el vestido de Desigual que tiene María Pombo es perfecto para las bodas de primavera

Con la llegada de la temporada de bodas, bautizos y celebraciones al aire libre, arranca también el ritual más esperado por muchas invitadas: la búsqueda del look perfecto.

Un estilismo que consiga equilibrar elegancia, tendencia y personalidad sin renunciar a la comodidad. En este contexto, María Pombo (31 años) vuelve a situarse un año más como una de las grandes referencias de estilo en España, capaz de transformar cada aparición en una fuente inmediata de inspiración para miles de mujeres.

Su influencia no es casual. La creadora de contenido ha construido una estética reconocible basada en la naturalidad, los cortes favorecedores y una elegancia sin artificios que conecta con el público de forma directa.

Cada una de sus elecciones estilísticas se convierte rápidamente en objeto de deseo, especialmente cuando apuesta por firmas nacionales con un enfoque contemporáneo.

María Pombo con un diseño de Desigual. Instagram

En esta ocasión, Pombo se alía con Desigual, una marca que continúa redefiniendo su posicionamiento en el universo de la moda con propuestas cada vez más sofisticadas.

Lejos de sus orígenes más coloristas y desenfadados, la firma catalana ha evolucionado hacia una línea más cuidada, donde conviven siluetas femeninas, tejidos fluidos y estampados artísticos pensados para acompañar tanto eventos especiales como el día a día.

El protagonista de esta colaboración estilística es un vestido midi sin mangas que reúne todas las claves de la temporada.

Confeccionado en un delicado tono azul empolvado, el diseño destaca por sus drapeados estratégicos, que estilizan la figura y aportan movimiento sin perder estructura.

El estampado floral de inspiración botánica añade un punto romántico y fresco, convirtiéndolo en una opción especialmente versátil para distintas celebraciones.

Vestido midi flocado, de Desigual. PVP: 99,95€. Desigual

Uno de los grandes atractivos de la pieza es su capacidad de adaptación. Para una boda de día, el vestido se eleva con unas sandalias de tacón minimalistas y accesorios en rafia, que refuerzan su aire natural y primaveral.

En cambio, para una ceremonia de tarde o más formal, unos salones en negro y un clutch de acabado sofisticado transforman el conjunto en una propuesta más elegante y nocturna.

Como cierre perfecto, el beauty look también juega un papel esencial.

Un maquillaje luminoso, sin excesos, y una melena con ondas suaves -muy en la línea del estilo habitual de María Pombo- terminan de consolidar un estilismo pensado para brillar sin necesidad de artificios.

Un equilibrio perfecto entre tendencia, sencillez y ese efecto "invitada ideal" que cada temporada vuelve a buscarse.