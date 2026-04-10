Flecos para la Feria de Abril 2026: la tendencia de moda que triunfa en faldas de invitada

La cuenta atrás para la Feria de Abril de Sevilla ya ha comenzado y, como cada primavera, la moda vuelve a mirar hacia el Real para inspirarse en una de las citas más icónicas del calendario español.

En apenas unas semanas, el recinto ferial se transformará en un auténtico escaparate de estilo donde volantes, lunares y siluetas flamencas no solo vestirán el ambiente, sino que marcarán tendencia más allá de Andalucía.

Porque la estética flamenca hace tiempo que dejó de ser exclusiva del traje regional. Hoy se reinventa temporada tras temporada, influyendo en el street style y en los looks de invitada más sofisticados. Esta primavera 2026, los códigos tradicionales se mantienen vivos, pero hay un detalle que se impone con fuerza como gran protagonista: los flecos.

Falda Adela celeste y coral, de Miphai. PVP: 109,99 € Miphai

En movimiento constante, con ese efecto hipnótico que aporta dinamismo a cualquier prenda, los flecos se consolidan como el elemento estrella de la temporada. Especialmente en faldas, donde encuentran su mejor versión.

Su capacidad para transformar un estilismo sencillo en uno lleno de carácter los convierte en el recurso favorito de quienes buscan destacar sin renunciar a la elegancia.

Las faldas con flecos se posicionan, además, como una de las piezas más versátiles del momento. Funcionan igual de bien en la Feria de Abril que en bodas, bautizos o eventos al aire libre. Combinadas con blusas ligeras, tops estructurados, blazers o bodies, permiten construir estilismos equilibrados que oscilan entre lo clásico y lo contemporáneo.

En este contexto, la firma malagueña Miphai se suma a la tendencia con una propuesta que reinterpreta el espíritu flamenco desde una mirada actual. Su modelo Adela se ha convertido en una de las faldas más deseadas de la temporada.

Falda Adela roja, de Miphai. PVP: 109,99 € Miphai

De corte midi y tiro alto, destaca por sus flecos distribuidos a lo largo de la prenda, generando un efecto de movimiento elegante y muy favorecedor.

El diseño se completa con un bajo asimétrico también rematado en flecos y un estampado floral de inspiración vintage que aporta un aire romántico. Disponible en tonos como rosa, rojo, negro, azul o aguamarina, la pieza se adapta a distintos estilos y ocasiones, consolidándose como una apuesta segura para invitadas con personalidad.

Esta primavera, los flecos no son solo una tendencia: son una actitud. Y propuestas como la de Miphai confirman que la moda flamenca sigue evolucionando sin perder su esencia.