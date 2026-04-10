Dulceida apuesta por el bolso de Guess de 155 euros que arrasa en Zalando: práctico, versátil y tendencia

Clip de Dulceida en el documental de Dulceida al Desnudo 2+1. Prime Video

Dulceida (36 años) vuelve a demostrar su capacidad para convertir accesorios versátiles en auténticos protagonistas del look. En esta ocasión, la influencer ha apostado por un bolso de mano de Guess, una pieza funcional y con estilo que encaja a la perfección en su estética urbana y cuidada.

El modelo, disponible en Zalando por 155 euros, se presenta como una opción ideal para quienes buscan un complemento práctico sin renunciar al diseño.

El bolso está confeccionado en cuero sintético, un material que ofrece resistencia y un acabado pulido, además de facilitar su mantenimiento en el día a día.

Su diseño en color liso lo convierte en un accesorio fácil de combinar, y su disponibilidad en cinco colores diferentes amplía las posibilidades para adaptarlo a distintos estilos y ocasiones.

Uno de los aspectos más destacables del bolso es su estructura organizada, pensada para el ritmo diario. Cuenta con un compartimento principal amplio, así como un bolsillo interior y un compartimento con cremallera, lo que permite mantener ordenados los objetos personales. Este tipo de distribución es clave en bolsos de tamaño medio, donde la funcionalidad cobra especial importancia.

El cierre con cremallera aporta seguridad, mientras que los detalles elevan el diseño a un nivel más sofisticado. La pieza incorpora base reforzada, lo que garantiza mayor durabilidad y estabilidad al apoyarlo, además de remaches metálicos que añaden un toque moderno.

El acabado en piel plisada aporta textura y dinamismo visual, convirtiendo un bolso aparentemente sencillo en una pieza con personalidad.

Dulceida lo integra en estilismos de día, demostrando que este tipo de bolso de mano puede convertirse en un aliado perfecto tanto para planes informales como para jornadas más activas.

Bolso de mano CAMDEN de Guess. Zalando

Su tamaño y diseño lo hacen ideal para llevar lo imprescindible sin renunciar a la comodidad, mientras que su estética cuidada permite elevar cualquier conjunto sin esfuerzo.

Este modelo de Guess encaja perfectamente en la tendencia actual que apuesta por accesorios prácticos pero con detalles diferenciadores. Es un bolso pensado para el uso diario, pero con ese toque de estilo que marca la diferencia en cualquier look.

En definitiva, el bolso de mano de Guess que luce Dulceida se posiciona como una opción versátil, funcional y accesible dentro del universo de los complementos. Un diseño que demuestra que, con los detalles adecuados, incluso los básicos pueden convertirse en piezas clave del armario contemporáneo.