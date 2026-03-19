Paula Echevarría combina las joyas 'low cost' que parecen de oro y arrasan esta temporada: son de Temu y cuestan 3 euros

En el idílico escenario de las Bahamas, con agua turquesa y arena blanca como telón de fondo, Paula Echevarría (48 años) ha firmado uno de esos movimientos de estilo que conectan de lleno con su audiencia: convertir unas joyas low cost en objeto de deseo.

La actriz ha documentado sus vacaciones con varios posados en bikini coral. Y, más allá del look de playa, han sido sus collares los que se han llevado todo el protagonismo.

Lejos de pertenecer a una exclusiva joyería de alta gama, las piezas que adornan su escote pertenecen a Temu y rondan los tres euros, aunque a simple vista podrían pasar por oro y piedras semipreciosas.

Paula Echevarríae, con joyas de Temu, en sus redes sociales. @pau_eche

El primero en llamar la atención ha sido un collar colgante de estilo bohemio que sintetiza a la perfección el lenguaje visual de Paula: color, guiños naif y un punto divertido.

Se trata de un diseño de una sola cadena con un colgante rectangular con diversos motivos: de corazón esmaltado, ojo, flor y pájaro.

La pieza, descrita en la web como resistente al agua y al sudor y apta para el uso diario, cuesta 3,40 euros. Eso sí, en las fotos de la actriz funciona como si fuera joyería fina; el brillo del baño dorado y el juego de colores en miniatura crean un foco inmediato sobre el escote del bikini.

Es el típico accesorio que cualquiera podría encontrar en un mercadillo playero, pero que, bien combinado y sostenido por un bronceado perfecto, adquiere categoría de capricho de lujo accesible.

Collares de estilo bohemio, de Temu. Temu

A ese collar boho, Paula ha sumado una medalla religiosa que confirma otra de las grandes tendencias de la temporada: la vuelta de los iconos de la Virgen como amuleto fashion.

En la web de Temu es posible encontrar varias versiones de la misma silueta: una Virgen turquesa, un modelo blanco y una variante multicolor, todas con acabado dorado y estética vintage.

La medalla turquesa, valorada en 2,70 euros, presenta un óvalo dorado rodeado de pequeñas cuentas en tono azul intenso que aportan un aire mediterráneo muy acorde con el paisaje caribeño. Es la pieza que da el toque de color frío a un conjunto dominado por el coral del bikini y el dorado de las cadenas.

Otro modelo similar, la llamada Virgen blanca, cuesta 2,88 euros y se acerca un punto más a la joyería tradicional. La imagen de Nuestra Señora se recorta sobre un fondo claro y queda enmarcada por una aureola de circonitas cúbicas 5A, montadas sobre una base de acero inoxidable blanco.

Paula Echevarría ha lucido varios collares de Temu en sus redes sociales. Temu.

El resultado es un colgante que, en primer plano, recuerda a las medallas de oro y brillantes que pasan de generación en generación en cualquier joyero familiar.

Sobre la piel tostada de la actriz, este modelo aporta luz y un guiño clásico que equilibra el juego más juvenil del colgante bohemio.

En la plataforma de venta online Temu también es posible encontrar el collar 'Virgen de colores', un colgante de 3,99 euros que rodea la figura religiosa con una corona de pequeñas piedras en tonos fucsia, verde, azul y cristal.

Es, probablemente, la medalla que mejor encarna el ADN de Paula Echevarría como prescriptora de estilo: mezcla de tradición y diversión, devoción y tendencia, capaz de funcionar tanto con un vestido blanco ibicenco como con un bikini flúor o una camisa oversize abierta al atardecer.

El efecto de todas las piezas juntas, jugando con diferentes largos de cadena, crea un layering estudiado que enmarca el escote y convierte el estilismo de playa en un look digno de editorial.

Más allá del detalle anecdótico de que cada collar cueste menos de cuatro euros, el gesto de la actriz apunta en una dirección clara: las joyas asequibles se consolidan como una herramienta real para construir imagen.