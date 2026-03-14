La blusa de H&M de menos de 60 euros que ha conquistado a Nuria Roca: elegante y con efecto brillante

Nuria Roca con blusa de H&M en 'El hormiguero'. Instagram

Nuria Roca (53 años) vuelve a demostrar que la elegancia no está reñida con la moda accesible. La presentadora apostó por una blusa de H&M durante su participación en la tertulia de El Hormiguero.

Con un precio de 59,99 euros, esta pieza se convierte en una opción perfecta para quienes buscan elevar sus looks diarios sin renunciar a la comodidad ni al estilo.

La blusa está confeccionada en tejido jacquard con ligero brillo, un detalle que aporta profundidad visual y un aire refinado a la prenda.

Este tipo de tejido, caracterizado por sus relieves y patrones sutiles, permite transformar una prenda aparentemente sencilla en una pieza con personalidad propia.

En el caso de Nuria Roca, el efecto brillante del jacquard añade un punto de elegancia que resulta perfecto para un contexto televisivo como el del popular programa.

El diseño destaca por su cuello elevado vuelto, que aporta estructura y sofisticación al conjunto. Además, la prenda incluye una abertura en la nuca con cierre de botón y bucle, un detalle delicado que refuerza la estética femenina y elegante del diseño.

Estos pequeños elementos de confección marcan la diferencia y aportan un acabado más cuidado al look.

Otro de los elementos más llamativos de la blusa son los hombros con pliegues y hombreras, un recurso que ayuda a definir la silueta y aporta una ligera inspiración retro que está muy presente en las tendencias actuales.

Las mangas largas con abertura y botón en los puños completan el diseño, proporcionando un acabado pulido y equilibrado que funciona tanto en estilismos de día como en looks más formales.

Nuria Roca combinó la blusa con un estilismo sobrio y elegante, demostrando que una prenda bien elegida puede convertirse en el eje central del outfit.

Blusa con hombreras. H&M

Su estilo, siempre natural y cercano, se caracteriza por apostar por piezas versátiles que pueden adaptarse a diferentes ocasiones, desde apariciones televisivas hasta eventos más informales.

Con esta elección, la presentadora confirma una vez más su capacidad para encontrar auténticos tesoros dentro de la moda asequible.

La blusa jacquard de H&M se posiciona así como una prenda perfecta para quienes buscan añadir un toque sofisticado a su armario sin realizar grandes inversiones.

En definitiva, el look de Nuria Roca demuestra que el verdadero secreto del estilo reside en saber elegir piezas con personalidad y combinarlas con naturalidad.

Una fórmula que la presentadora domina a la perfección y que la convierte en una de las figuras más elegantes de la televisión española.