María Pombo lleva el 'made in Spain' hasta París y luce un abrigo de cachemira que cuesta más de 200 euros: los detalles

María Pombo (31 años) ha disfrutado de unos inmejorables días en París, una ciudad "bonita" y "cara" a partes iguales, tal y como ella misma ha confesado en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

La influencer ha sacado a la luz un variado carrusel de fotografías en su red social en el que ha incluido las mejores comidas y establecimientos de la capital francesa.

Una vez más, y para sorpresa de nadie, el foco de sus seguidoras ha estado puesto en su estilismo. En concreto, ha sido su abrigo la pieza que se ha llevado todas y cada una de las miradas.

La pequeña de las Pombo ha llevado el made in Spain hasta París y ha lucido un abrigo de cachemira en color marfil. Forma parte de la nueva colección de Laganini Studio y se ha bautizado con el nombre de Dynasty.

Se trata de un modelo confeccionado con 100 % lana y cachemira de primera calidad. Un abrigo que, según recoge la firma en la descripción de la página web, ha sido creado con un cuidado excepcional.

El diseño destaca por su exquisito patrón recto, diseñado para ser lo más elegante posible. Los detalles más brillantes, de acuerdo a Laganini, son las hombreras que le dan estructura, su importación de la India, su cuello mao y sus discretos bolsillos redondeados.

"Una vez más, la sastrería de los años 50 es la inspiración para el diseño de este abrigo, que se realza aún más con la combinación de piel de oveja en puños, cuello y bolsillos", se lee en la descripción del abrigo Dynasty.

Lo más positivo de todo es que la prenda ha sido fabricada íntegramente en España. Así, María Pombo ha vuelto a confirmar su férreo compromiso con la moda española.

El precio del abrigo es de 249 euros. Eso sí, se fabrican muy pocas unidades debido a la política de Edición Limitada.

Consciente de que la prenda de Laganini se lleva todas las miradas, Pombo ha combinado la prenda con un vaquero tipo mom en tono medio.

Además, ha optado por un calzado que está a la orden del día: unos mocasines en color negro con una ligera plataforma.

Como toque final, ha añadido un bolso de mano Chanel de cuero negro.

Sobre la firma

Laganini Studio es una firma de moda española fundada por la diseñadora Ángela Jordá, centrada en el slow fashion y la producción ética local.

Se caracteriza por diseñar prendas atemporales, originales y de alta calidad en ediciones limitadas, buscando reflejar personalidad y estilo propio con un enfoque alegre.