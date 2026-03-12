Amelia Bono recupera la chaqueta de lentejuelas de Zara que aún es objeto de deseo en el mercado de segunda mano

En el universo de la moda hay prendas que nacen para convertirse en tendencia y otras que, con el paso del tiempo, terminan adquiriendo estatus de culto. Amelia Bono (45 años) acaba de demostrar que algunas piezas del fast fashion pueden pertenecer a esta segunda categoría.

La empresaria ha recuperado una de las chaquetas más virales que lanzó Zara hace varias temporadas y que, pese a estar descatalogada, continúa siendo una de las más buscadas en el mercado pre-owned.

La pieza en cuestión es una chaqueta de lentejuelas doradas, de silueta relajada y aire sofisticado, que durante su lanzamiento arrasó en redes sociales.

Con un diseño de inspiración glam, manga amplia y corte ligeramente oversize, la prenda combina el brillo de las lentejuelas con una estructura sencilla que permite integrarla fácilmente tanto en estilismos de noche como en looks más informales.

Amelia Bono, en sus redes sociales. @ameliabono

En las imágenes compartidas por Amelia Bono, la influencer aparece caminando por una calle del centro de Madrid durante una salida nocturna, combinando la chaqueta con un top negro y pantalones oscuros.

"Cenita por Madrid", escribe en sus redes, donde luce un estilismo sencillo que permite que la prenda se convierta en el auténtico foco de atención. El resultado refleja una de las fórmulas favoritas de las estilistas: mezclar una pieza protagonista con básicos neutros.

Una prenda viral que agotó existencias

Cuando Zara lanzó esta chaqueta, su éxito fue inmediato. Las redes sociales, especialmente Instagram, se llenaron de estilismos protagonizados por la pieza, que se convirtió rápidamente en una de las más deseadas de la temporada.

El fenómeno fue tan intenso que la llevaron multitud de rostros conocidos. Entre ellos, Vicky Martín Berrocal (52) o Rocío Osorno (38). A pesar de su éxito, la bomber desapareció de las tiendas en cuestión de días. Lo cierto es que este tipo de 'prendas virales' forman parte del ADN de la firma de Inditex.

Diseños que, gracias a su capacidad para captar la atención de prescriptoras de estilo e influencers, alcanzan un nivel de popularidad que supera con creces su disponibilidad en tienda.

Sin embargo, en algunos casos el interés por estas piezas no desaparece cuando dejan de venderse. Al contrario: comienza una segunda vida en el mercado de reventa.

La segunda vida en el mercado de reventa

La chaqueta que ha rescatado Amelia Bono se ha convertido en un ejemplo claro de cómo funciona hoy el mercado pre-owned. Aunque Zara dejó de producirla en 2023, aún circula en plataformas de segunda mano, donde en ocasiones aparece a precios superiores al original.

Las estilistas y coleccionistas de moda buscan este tipo de prendas por varias razones. Por un lado, porque permiten recuperar piezas que marcaron tendencia en su momento; por otro, porque aportan personalidad a un armario dominado por las colecciones actuales.

En un contexto en el que el consumo de moda evoluciona hacia modelos más circulares, este fenómeno también refleja un cambio en la forma de comprar ropa. Las prendas ya no se limitan a su temporada de lanzamiento, sino que pueden seguir teniendo valor años después.

Chaqueta dorada de Zara, de la colección 2023. Zara.

Amelia Bono, prescriptora de estilo

El gesto de Amelia Bono no es casual. Con más de un millón de seguidores en redes sociales, se ha consolidado como una de las prescriptoras de estilo más influyentes del panorama social de nuestro país.

Su estilo se caracteriza por una mezcla de prendas accesibles con piezas más especiales, una fórmula que conecta con muchas seguidoras que buscan inspiración para su día a día.

Al recuperar esta chaqueta viral de Zara, Amelia Bono no solo ha rescatado una pieza icónica del fast fashion. También ha puesto de nuevo en el radar una tendencia que sigue ganando fuerza: la revalorización de las prendas descatalogadas.

Porque en moda, a veces, las piezas que desaparecen de las tiendas son precisamente las que terminan convirtiéndose en las más deseadas.