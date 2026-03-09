Tana Rivera se convierte en una de las mejor vestidas de Sevilla con un vestido de IQ Collection firmado por Inés Domecq

La inauguración de la exposición Cayetana. Grande de España ha transformado el Palacio de las Dueñas, en Sevilla, en el epicentro de la vida cultural y social sevillana.

Entre los invitados, junto a autoridades y representantes del mundo del arte, ha destacado la presencia de Felipe VI (58 años), que ha querido acompañar el homenaje a Cayetana Fitz-James Stuart. En medio de este escenario cargado de memoria y simbolismo, una silueta ha captado especialmente la atención: la de Tana Rivera (26).

La hija de Fran Rivera (52) ha apostado por una elegancia serena y muy contemporánea, fiel a esa estética de lujo silencioso que domina hoy el armario de las invitadas más influyentes.

Tana Rivera, en el Palacio de las Dueñas, en Sevilla, el pasado jueves 4 de marzo, con su primo, Luis Martínez de Irujo. GTRES

Para la ocasión ha elegido el vestido Fabiana, un diseño de IQ Collection, la firma creada por Inés Domecq, que en pocos años se ha consolidado como uno de los nombres más sólidos de la moda española orientada a eventos.

El modelo Fabiana resume perfectamente la filosofía de la marca: líneas limpias, tejidos con movimiento y una sofisticación sin artificios.

Confeccionado en una combinación de negro y tostado, el vestido juega con el contraste cromático de forma sutil, aportando profundidad visual sin perder sobriedad.

El resultado es un diseño que se mueve con fluidez y que parece pensado para escenarios donde la elegancia no necesita excesos.

La silueta, ligera y envolvente, aporta una sensación de naturalidad que encaja con el aire refinado del evento. Frente a los vestidos rígidos o excesivamente estructurados, este tipo de piezas fluye con el cuerpo y transmite una elegancia relajada.

Es precisamente esa mezcla de comodidad y sofisticación la que ha convertido a IQ Collection en una de las firmas preferidas por las mujeres del círculo social español.

Vestido Fabiana, de The IQ Collection. The IQ Collection.

El contexto también ha jugado un papel clave. El Palacio de las Dueñas, con sus patios andaluces, azulejos históricos y jardines silenciosos, exige un tipo de vestuario que dialogue con la arquitectura y con la historia del lugar.

El vestido elegido por Tana Rivera parece responder a esa lógica: un diseño contemporáneo que, en cierto modo, respira tradición.

La elección de la marca tampoco es casual. Inés Domecq ha sabido trasladar ese universo de elegancia discreta a su proyecto de moda.

Sus colecciones se han convertido en un referente para invitadas que buscan piezas versátiles, capaces de funcionar tanto en una boda como en un acto institucional o una cita cultural de alto perfil.

En el caso de Tana Rivera, su look refuerza una imagen pública cada vez más definida. En sus apariciones recientes ha apostado por estilismos equilibrados, alejados de la ostentación, pero cuidadosamente pensados.