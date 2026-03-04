La última lección de estilo de Olivia Palermo: la modelo enseña cómo llevar una sudadera con un 'look' de noche

Olivia Palermo (40 años) ha vuelto a dar una lección de estilo. Ha convertido una sudadera negra de la firma española Boüret en la pieza central de un estilismo nocturno que ha llevado en un compromiso de la Semana de la Moda de Milán.

Se trata del modelo 'Darude'. Un diseño en color negro, con un cisne bordado a tono en el pecho izquierdo, de cuello redondo, capucha y silueta oversize, valorada en 180 euros.

A priori es una pieza típica del street style, cómoda y versátil. Sin embargo, Olivia Palermo ha sabido transformarla en una prenda chic para un evento de noche. La clave ha estado en los accesorios.

La modelo ha combinado la sudadera con un espectacular collar de diamantes que aporta el contraste ideal. El resultado es un perfecto equilibrio entre lo relajado y lo chic.

Una idea que ya planteaba Vanessa Datorre, diseñadora y fundadora de Boüret, cuando presentó su colección 22, en la que mezclaba sudaderas con looks de invitada.

"Hoy pienso en las dudas de cuando diseñé la colección 22 y mezclé las sudaderas con la ropa de invitada, si se entendería, si gustaría, si sería un paso atrás...", compartía desde el perfil de la marca.

Aquella propuesta, que rompía códigos y desdibujaba límites entre lo urbano y lo ceremonial, fue un acto de valentía y una firme declaración de identidad.

"Y hoy veo a Olivia Palermo vestida con un total look Boüret (por segunda vez) y siento algo difícil de explicar. No es solo orgullo. Es gratitud. Es vértigo. Es la certeza de que cuando creas desde la verdad, el mundo lo escucha".

Olivia Palermo ha prescindido de pendientes, pero ha llevado varios anillos a tono con el collar, de la firma italiana Damiani.

Respecto al outfit, la actriz neoyorquina ha combinado la sudadera con una falda a tono de bajo asimétrico, copiando así a la modelo de Boüret.

La firma asegura que la sudadera es ideal para el "día a día, gimnasio, eventos casuales, fiestas o cenas donde se busca un look sofisticado y con personalidad". La marca, además, sugiere combinarlo con "falda larga o pantalón para un look más formal o zapatillas y vaqueros para un estilo más desenfadado".

En cuanto a los complementos, también ha elegido un bolso tipo clutch también en negro. Para romper con el monocolor, Olivia Palermo ha elegido unos salones tipo slingback en blanco.

Respecto al beauty look, ha optado por un maquillaje de Charlotte Tilbury en tonos tierra, con el foco en los ojos -estilo cat eye- y los labios. Como peinado, la melena recogida en un moño alto.