Katie Holmes convierte estas bailarinas en el nuevo objeto de deseo del estilo 'effortless'

Katie Holmes (47 años) vuelve a confirmar por qué sigue siendo uno de los grandes referentes internacionales de estilo effortless.

La actriz fue vista recientemente paseando por las calles de San Diego durante un descanso de su obra teatral luciendo las Margot Flats 3.0 de VIVAIA, un diseño que combina comodidad, innovación y elegancia discreta.

En concreto, Holmes eligió el modelo en el tono Yellow Apricot Quilt, una apuesta luminosa capaz de elevar incluso los estilismos más sencillos del día a día.

Katie Holmes paseando por San Diego con las Margot Flats 3.0 de VIAVAIA. Cedida a EL ESPAÑOL

Lejos de los tacones imposibles o de las tendencias pasajeras, la intérprete apuesta por un calzado funcional sin renunciar al estilo. Las Margot Flats 3.0 representan precisamente esa nueva forma de entender la moda: piezas versátiles pensadas para acompañar el ritmo real de la mujer contemporánea.

No es casualidad que formen parte de la familia Margot, la colección más vendida de la firma, con más de 700.000 pares comercializados en todo el mundo entre 2023 y 2025, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la marca.

Esta nueva versión incorpora una punta cuadrada esculpida, diseñada para ofrecer mayor espacio a los dedos sin perder una silueta estilizada y femenina. El resultado es un equilibrio perfecto entre diseño moderno y ergonomía, algo cada vez más valorado en el armario cotidiano.

Además, el modelo integra una amortiguación de triple capa, junto a un soporte de EVA reactiva y un sistema de arco triple, elementos técnicos que garantizan comodidad durante largas jornadas, ya sea caminando por la ciudad o cumpliendo con agendas profesionales exigentes.

Las Margot Flats 3.0 de punta cuadrada. VIVAIA

El éxito de este lanzamiento reafirma la filosofía de VIVAIA: demostrar que estilo y confort pueden coexistir sin concesiones. Su diseño limpio y contemporáneo permite combinar las bailarinas tanto con jeans relajados como con vestidos midi o conjuntos más estructurados, convirtiéndolas en un auténtico comodín de armario.

Katie Holmes, conocida por su estética minimalista y natural, vuelve así a apostar por piezas prácticas que no sacrifican la elegancia.

Su elección fuera del escenario confirma que las Margot Flats 3.0 no solo funcionan como calzado cómodo, sino también como un auténtico statement piece capaz de transformar cualquier look cotidiano con un aire sofisticado y desenfadado.

En definitiva, estas bailarinas representan la evolución del calzado urbano: diseño inteligente, comodidad duradera y una estética atemporal que encaja perfectamente con el estilo relajado pero impecable de la actriz.