Hazte con los zapatos y el bolso de Eugenia Osborne para tu próximo evento: son ideales y los firma Micuir

En su último post, Eugenia Osborne (39 años) lo admite con esa naturalidad desarmante que la caracteriza: "No suelo vestir así, pero la verdad es que me encantó este total look verde".

La hija de Bertín (71) posa con un conjunto monocromático de Zara que, por sí solo, funciona; pero el verdadero golpe de efecto está en los complementos.

Por un lado, unos salones en piel grabada; por otro, un bolso bombonera. Ambos llevan el mismo sello: la firma Micuir.

En los pies, Eugenia lleva el modelo Elisabeth Snake Marron, un salón destalonado confeccionado en piel con grabado tipo snake en tonos marrones.

Es un zapato de puntera fina y escote pronunciado, pensado para estilizar el pie y alargar visualmente la pierna, algo especialmente agradecido cuando se combina con pantalones o faldas midi.

El tacón medio, en torno a los 5 centímetros, lo convierte en esa rara avis que suma centímetros sin castigar el tobillo.

Su precio oficial es de 219,95 euros. El diseño destalonado aporta un gesto de ligereza y hace que el zapato funcione tanto en looks de día como en estilismos de noche.

El segundo golpe de estilo llega en forma de bolso: el Bolso Bombonera Tachas Caramelo, también de Micuir.

El bolso que luce Eugenia.

Se trata de una bombonera de piel en tono caramelo tostado, adornada con tachas metálicas bañadas en oro de 24 quilates, uno de los rasgos distintivos de la casa. Su precio es de 279,95 euros.

La forma bombonera, suave y ligeramente abullonada, aporta un aire desenfadado y actual. Las tachas doradas le dan un punto rock sofisticado, muy en la línea de la estética que ha hecho reconocible a Micuir con sus botines estrella.

Llevado al hombro o cruzado, funciona como contrapunto perfecto a un look monocromo.

Sobre Micuir

Micuir nace en 2017 de la mano de Elena Peña, una emprendedora madrileña que, tras años trabajando en el sector de los accesorios, decide lanzar su propia firma de zapatos y bolsos con tres obsesiones: máxima calidad, diseño exclusivo y cuidado extremo del detalle.

El nombre no es casual: Micuir significa literalmente 'Mi Cuero', una declaración de intenciones sobre el protagonismo de la piel y el carácter personal de cada pieza.

Los salones de la hija de Bertín Osborne.

La marca abandera con orgullo el Handmade in Spain. Los diseños se conciben en su showroom de Madrid y el proceso de confección se realiza con artesanos de Alicante, una de las cunas históricas del calzado español.

Cada modelo se fabrica en colecciones cápsula muy pequeñas –no suelen superar las 50 unidades por diseño–, lo que convierte sus zapatos y bolsos en piezas realmente exclusivas: es muy difícil cruzarse con alguien que lleve exactamente el mismo par.

Además, Micuir abraza la filosofía slow fashion. Elena Peña insiste en que cada diseño tarda alrededor de nueve meses en llegar al mercado, desde el boceto inicial hasta el producto final, y que la firma rehúye las producciones masivas y los ciclos acelerados de tendencia.

Trabajan con pieles naturales procedentes del sector alimentario, y miman tanto los interiores como los acabados: forros, herrajes bañados en oro de 24 quilates, costuras reforzadas y hormas pensadas para aguantar jornadas completas sin renunciar al estilo.

La propia firma define a su clienta como una mujer consciente de lo que compra, elegante, que valora la calidad y los diseños exclusivos y que no quiere uniformarse con lo que dictan las grandes cadenas.