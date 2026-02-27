Eugenia Silva versiona la chaqueta 'oversize' en su versión urbana: una chaqueta de la colección 'premium' de H&M

La aparición pública de Eugenia Silva (50 años) ha vuelto a colocar el foco en una prenda concreta: una chaqueta gris marengo de H&M que, sin aspavientos, se ha convertido en protagonista del look.

No es la primera vez que la modelo marca tendencia con piezas de líneas limpias y espíritu contemporáneo, pero en esta ocasión lo hace con una americana que combina clasicismo y audacia en proporciones muy medidas.

La chaqueta pertenece a la línea Studio Collection de H&M y tiene un precio de 199 euros, una cifra que la sitúa en ese territorio intermedio entre la moda accesible y la inversión razonable.

Eugenia Silva, en sus redes sociales. @eusilva

El diseño apuesta por la lana como material principal y por una doble botonadura que refuerza su carácter estructurado. Lejos de ser una americana más, incorpora maxihombreras y una cintura entallada que redefine la silueta y le da un aire poderoso, casi arquitectónico.

El patrón está pensado para destacar. Las solapas de pico aportan un guiño clásico, mientras que el bolsillo superior insertado y los bolsillos delanteros ribeteados mantienen la estética sobria.

En el interior, un bolsillo ribeteado añade funcionalidad sin alterar el equilibrio del conjunto. Uno de los detalles más reconocibles es la raya planchada en las mangas, un recurso que estiliza visualmente el brazo y refuerza la idea de prenda "de sastrería" reinterpretada.

Los botones en cascada de los puños son otro de los elementos que elevan la chaqueta. No se trata solo de cerrar o decorar: introducen ritmo visual y subrayan la intención de convertir la americana en pieza central del estilismo.

A esto se suman las pinzas visibles en la parte delantera, que afinan la cintura y contrastan con el volumen de los hombros, y la abertura trasera, que facilita el movimiento sin perder estructura.

El forro, realizado en sarga de viscosa, completa la sensación de prenda cuidada al detalle. No es un acabado improvisado: aporta comodidad al contacto con la piel y mejora la caída general de la lana. Todo en esta chaqueta apunta a una idea clara: vestir con carácter sin renunciar a la funcionalidad.

Americana cruzada, de H&M. GTRES

Que Eugenia Silva la haya elegido no es casual. Su estilo suele moverse entre la elegancia clásica y un toque de modernidad que huye de lo previsible.

En este caso, la americana gris marengo encaja perfectamente en esa narrativa: un color neutro, fácil de combinar, pero con suficiente presencia para destacar por sí mismo.

Funciona con pantalón a juego para un total look de inspiración masculina, pero también con vaqueros o incluso sobre un vestido para romper registros.

La noticia no está tanto en la prenda como en lo que representa. En un momento en el que la moda busca piezas versátiles y duraderas, esta chaqueta resume bien esa tendencia: diseño contundente, tejido noble y precio asumible dentro de una gran cadena.

No es un objeto de lujo, pero tampoco una prenda pasajera. Está pensada para permanecer en el armario durante varias temporadas.

Así, la chaqueta gris marengo de H&M que ha lucido se convierte en símbolo de una nueva forma de entender la elegancia cotidiana: una sastrería actualizada, con hombros marcados, cintura definida y detalles que hablan de cuidado y precisión.

Una prenda que demuestra que la moda de gran consumo puede dialogar con la estética de pasarela y que, con el estilismo adecuado, una americana de 199 euros puede acaparar titulares.