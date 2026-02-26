Este es el labial hidratante y con brillo 'glass' que arrasa entre las expertas en belleza

Modelos con el nuevo labial de Revlon. Cedida a EL ESPAÑOL

Hay productos de belleza que se convierten en virales y otros que regresan mejorados, dispuestos a conquistar de nuevo a quienes los probaron y a los que todavía no los conocen.

Ese es el caso del Super Lustrous Glass Shine Balm de Revlon, un bálsamo labial que promete hidratación, color y un efecto glass con brillo espectacular.

Este labial, que vuelve a estar disponible en seis tonos cristalinos que van desde el nude más delicado hasta el mauve más sofisticado, se adapta a todos los tonos de piel.

Su fórmula combina tres atributos en uno: tratamiento, color y un acabado efecto espejo que se ha convertido en tendencia entre las amantes del maquillaje. El resultado es un look fresco, natural y luminoso que permite lograr el codiciado effortless glow en cuestión de segundos.

Super Lustrous Glass Shine Balm en el número 3. Cedida a EL ESPAÑOL

Fiel a su filosofía de naturalizar la belleza, Revlon ha decidido relanzar este producto estrella por un precio muy accesible: 13,95 euros.

Además de su atractivo coste, el Super Lustrous Glass Shine Balm ha sido recientemente reconocido con el Premio Allure, un galardón que lo consolida como uno de los imprescindibles de la temporada y confirma su relevancia en la industria cosmética internacional.

Esta combinación de beneficios es la que ha logrado que el labial se mantenga en el radar de influencers y expertas en belleza, consolidándose como un básico en cualquier neceser.

El relanzamiento del Super Lustrous Glass Shine Balm llega en un momento en que la tendencia del maquillaje natural y luminoso se impone sobre los looks más cargados.

Super Lustrous Glass Shine Balm en el número 7. Revlon.

La apuesta de Revlon por tonos versátiles y fórmulas cómodas permite que cualquiera pueda disfrutar de un acabado brillante sin renunciar a la hidratación. Además, su textura ligera hace que sea perfecto para llevar en el bolso y aplicarlo a lo largo del día sin complicaciones.

Con un equilibrio entre glamour, practicidad y cuidado de los labios, este bálsamo labial promete volver a convertirse en un éxito viral.

Para quienes buscan un brillo espectacular, hidratación duradera y un color sutil, Revlon ofrece la solución definitiva por menos de 14 euros, demostrando una vez más que la belleza de calidad no tiene por qué ser inaccesible.

Además, si quieres hacer el regalo perfecto y conseguir una sonrisa en esa mujer (u hombre) que sabes que necesita llevar los labios siempre perfectos, este producto es el definitivo para brillar allá donde vayas.