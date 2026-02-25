Dulceida eleva los básicos: el jersey de H&M que transforma cualquier 'look' de entretiempo

Dulceida (36 años) vuelve a demostrar su instinto para elegir piezas que combinan comodidad, diseño y estilo. La influencer ha apostado por un jersey de punto de H&M, una prenda que aúna funcionalidad y tendencia, disponible por 79,99 euros.

Este jersey se perfila como un básico sofisticado para la temporada, capaz de transformar cualquier look casual en un estilismo moderno y cuidado, gracias a sus detalles cuidadosamente elaborados.

El diseño destaca por estar confeccionado en punto jacquard suave de lana merino, un material que aporta calidez, elasticidad y suavidad al contacto con la piel.

Su cuello elevado en canalé y la media cremallera oculta permiten jugar con el look, cerrándolo para un efecto más estructurado o parcialmente abierto para un aire más relajado. Este detalle práctico y estético convierte al jersey en una prenda versátil, perfecta tanto para planes urbanos como para salidas más informales.

Dulceida con un jersey de H&M. Instagram

El corte del modelo es ajustado, acentuando la figura sin sacrificar la comodidad. Las mangas extralargas aportan un toque moderno y distintivo, mientras que los puños anchos acanalados con abertura para el pulgar garantizan confort y calidez adicional. Estos detalles funcionales se combinan con un remate acanalado ancho en el bajo, que aporta estructura y equilibrio al diseño, asegurando que el jersey se mantenga en su lugar y realce la silueta.

Uno de los aspectos más llamativos es el detalle bordado en una de las mangas, que aporta un toque de personalidad y refuerza la identidad de la pieza. Junto con el diseño jacquard y el tirador de la cremallera, este jersey incorpora la característica estrella de H&M, fusionando estilo contemporáneo con un guiño a los elementos icónicos de la marca. Es una prenda que, a pesar de su sencillez aparente, destaca por la atención a los detalles y su capacidad para elevar cualquier outfit.

Jersey en punto jacquard de lana merino. H&M

Dulceida combina este jersey con pantalones de tiro alto, jeans o faldas midi, demostrando su versatilidad y facilidad para integrarse en distintos estilos. La prenda funciona tanto en looks casuales de día como en combinaciones más sofisticadas, aportando textura, calidez y un punto de originalidad.

En definitiva, el jersey de punto de H&M que luce Dulceida es la prueba de que un básico bien diseñado puede convertirse en una pieza clave del armario. Combina confort, estilo y detalles diferenciadores, convirtiéndose en un imprescindible para quienes buscan un equilibrio entre moda, funcionalidad y tendencia.