Lorena García, periodista de 'Espejo Público', comparte un 'look' que te servirá de inspiración para el día a día

Lorena García, en una fotografía tomada en Madrid en enero de 2026. Gtres

Lorena García (44 años) atraviesa un gran momento profesional. La periodista se encuentra en Espejo Público cada mañana, donde cumple con creces con su papel como comunicadora.

Más allá de su faceta profesional, Lorena es una amante de la moda, tal y como deja entrever en su propio perfil de Instagram.

Así, recientemente ha sacado a la luz una publicación en su red social en la que aparece posando frente a un espejo. Una instantánea que ha destacado por el look que ha escogido.

La periodista del formato de Antena 3 ha optado por un estilismo que se presenta como un ideal para el día a día. Una suerte de outfit que servirá de inspiración para cualquiera de cara a la rutina.

García ha lucido un chaleco de punto en color marrón. Cuenta con bolsillos ficticios en los laterales.

En esta ocasión, ha optado por llevar la prenda sin ningún tipo de camisa o blusa debajo. Según ella misma ha confesado, se debe al buen tiempo que acontece ahora en la capital.

"Es jueves y hace sol", ha escrito la comunicadora de Espejo Público en uno de los últimos posts de su perfil de Instagram.

Ha conjuntado la pieza de color marrón con un pantalón de traje gris de tiro medio y corte recto, una de las tendencias estrella de esta temporada.

Además, ha dado un toque desenfadado al look con un cinturón negro fino que tiene la hebilla dorada.

A modo de complementos, ha escogido un anillo dorado y sus características gafas de pasta en color oscuro.

Lorena García no ha revelado los detalles de su estilismo. Eso sí, ambas prendas son básicos que se encuentran disponibles en numerosas firmas de ropa, tanto aquellas más exclusivas como en marcas low cost.

Tal y como ha comprobado EL ESTILO de EL ESPAÑOL, Mango recoge en su catálogo un chaleco muy similar al que ha lucido la compañera de Susanna Griso (56). Tiene un precio de 25,99 euros y es de nueva temporada.

En cuanto al pantalón, es Zara una de las firmas low cost que más modelos y alternativas ofrecen de este tipo de prendas.

Así, la tienda por excelencia de Inditex cuenta con prendas de traje en tonos grises, negros, marrones o blancos. La mayoría de ellos, aunque varían en diseño y corte, no superan los 40 euros y son un fondo de armario absoluto.