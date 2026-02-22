Rocío Osorno reinventa la chaqueta militar estilo 'Napoleón' con una prenda de segunda mano de Balmain

Rocío Osorno, en la presentación de la serie 'Los Bridgerton' en Madrid, el pasado 17 de febrero de 2026. GTRES

En uno de sus compromisos públicos más recientes, Rocío Osorno (38 años) ha vuelto a demostrar que su influencia en moda va mucho más allá de las tendencias de temporada.

En la reciente fiesta de presentación de Los Bridgerton en Madrid, celebrada el pasado 17 de febrero, la sevillana ha apostado por una prenda con historia: una chaqueta de Balmain de segunda mano, adquirida en una tienda especializada en artículos vintage en Japón.

Lejos de tratarse de un simple capricho de marca, su elección condensa las tres claves del nuevo lujo: piezas icónicas, consumo responsable y una forma muy personal de reinterpretar el estilo militar.

Rocío Osorno, con Elena Gortari, en la presentación de la serie 'Los Bridgerton' en Madrid.

Un 'look' de impacto

La chaqueta, de color negro y marcada silueta estructurada, responde al ADN más reconocible de la casa francesa. El patrón Napoleón -o militar- se aprecia en los hombros marcados por hombreras, la forma entallada en la cintura y el protagonismo absoluto de los botones dorados, que recorren el delantero como si se tratara de un uniforme de gala.

Es una pieza pensada para mandar un mensaje de autoridad y presencia, algo que Osorno domina a la perfección cuando se mueve en actos públicos o front rows.

El detalle que convierte este estilismo en noticia no es solo la etiqueta Balmain, sino su procedencia. Como ella misma ha revelado a través de las redes sociales, la influencer adquirió la chaqueta durante un viaje al 'país del sol naciente'.

Se hizo con su chaqueta 'estilo Napoleón' en una boutique especializada en vintage de lujo. Uno de esos templos de la segunda mano donde se mezclan colecciones descatalogadas, archivos de pasarela y tesoros difíciles de encontrar en el circuito europeo.

Que una de las creadoras de contenido más seguidas de España recurra a este tipo de tiendas habla de un cambio de paradigma: el lujo ya no se asocia únicamente a estrenar, sino a descubrir.

El negro absoluto de la prenda funciona como lienzo perfecto para el juego de brillos en dorado. Los botones metálicos, de inspiración castrense, subrayan la verticalidad de la silueta y estilizan la figura, mientras que los vivos dorados en solapas, puños o tapetas —según el modelo— aportan ese punto teatral que siempre ha distinguido a Balmain.

Es un tipo de chaqueta que basta con combinar con unos jeans, una falda tubo o unos pantalones, -como es su caso-, para construir un look de impacto.

Rocío Osorno, en sus redes sociales. @rocioosorno

En términos de narrativa de estilo, Osorno refuerza con este outfit una imagen muy concreta: la de la mujer que entiende la moda como inversión emocional y no solo como consumo rápido.

Optar por una pieza vintage de una firma de primer nivel, en lugar de una versión "inspirada" de temporada, es una forma de reivindicar la durabilidad de ciertas prendas y su capacidad para seguir resultando actuales muchos años después de salir de la pasarela.

La chaqueta bien podría encajar tanto en el armario de una editora de moda parisina en 2010 como en el de una creadora de contenido en 2026.

El guiño al estilo Napoleón no es casual. Desde que Balmain, bajo la dirección de Olivier Rousteing, popularizó esta silueta de hombro poderoso y cintura marcada, la chaqueta militar se ha convertido en una especie de uniforme de celebrities: desde Beyoncé a Kim Kardashian.

Al elegir una versión vintage, Osorno se coloca en esa tradición, pero introduce una capa extra de sofisticación al apostar por una pieza con historia.

Con su acertado atuendo, Rocío lanza un claro mensaje: sabe buscar, sabe esperar y sabe invertir en aquello que de verdad va a diferenciar su armario y a hacerlo verdaderamente único.